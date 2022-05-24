Заморозка резервов и репарации: эксперт объяснил, как РФ заставят заплатить за войну в Украине

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Для выживания в условиях войны украинскому государству ресурсы нужно брать везде, где есть такая возможность, заявил политический и экономический эксперт Тарас Загородний.

"Никаких условий нам при этом не выдвигают. Речь идет о помощи, а не о кредитах, которая предоставляется нашей стране, чтобы, в первую очередь, покрыть дефицит государственного бюджета. Ведь 40 миллиардов долларов помощи США – это примерно годовой бюджет Украины. Эти вливания нужны для того, чтобы в условиях военного времени экономика работала, армия финансировалась и т.д.", - подчеркнул он в ходе чата в Главреде.

По словам эксперта, деньги даются Украине без каких-либо условий, "грубо говоря: берите деньги и воюйте, защищайте свою землю".

"Другой момент – любые долги, которые могут появляться у Украины в этот период, будет оплачивать Россия. Вопрос репараций стоит уже сейчас. Да и у американцев уже есть опыт применения таких санкций, когда они, например, забрали деньги Афганистана и раздали тем, кто пострадал от терроризма. То же самое было сделано с Ираном и Ираком. То же может коснуться и России. В первую очередь, речь идет о золотовалютных резервах РФ, которые заморожены на Западе – примерно 300 миллиардов долларов. Плюс деньги российских олигархов, которые тоже заморожены на Западе", - предположил он.

Аналитик уверен, что краткосрочная задача Украины – победить в войне, сохранить целостность и суверенитет украинского государства.

"Пока что нет риска, что на Украину повесят какие-то долги. К тому же, после войны в Украину будут активно инвестировать, из нашей страны будут делать витрину. Потому что она доказала свою стойкость, способность защищать себя, быть надежным партнером в обеспечении безопасности Восточной Европы. Таким людям дают деньги, в такие страны вкладывают ресурсы. Так что большой долговой нагрузки на Украину точно не будет, потому что Россия и Беларусь после войны будут выплачивать нам репарации, это понятно уже сейчас", - добавил Загородний.

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Война России против Украины

Напомним, утром 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабную войну против Украины.

Президент РФ Владимир Путин заявил о том, что российская армия начала на территории Украины т.н. "специальную военную операцию".

При этом агрессор начал наносить ракетные удары по многим районам Украины. В результате есть многочисленные жертвы, а также большие разрушения как жилого фонда, так и промышленных предприятий.

Изначально РФ вторглась на территорию Украины сразу с нескольких направлений, в том числе с территории Беларуси.

Бои проходили на подступах к Киеву, Харькову, Чернигову и Сумам.

Однако благодаря героическим усилиям Вооруженных сил Украины, территориальной обороны и простых украинцев, которые помогают защищать свою землю, на многих направлениях врага удалось остановить и даже отбросить на значительное расстояние.

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После бегства оккупантов во многих районах Украины начали находить братские могилы мирных жителей, замученных и убитых оккупантами. Люди были безоружны и не оказывали сопротивления, у многих из них были связаны руки.

Немотивированная варварская агрессия РФ против Украины, а также массовое убийство российскими оккупантами мирных жителей стали причиной создания мощного антироссийского международного фронта. Союзники уже предоставили Украине оружие для защиты от РФ (в том числе тяжелое вооружение), а также выделяют Киеву необходимую финансовую помощь.

При этом в США был принят законодателями и подписан президентом Джо Байденом закон о ленд-лизе, открывающий практически неограниченные ресурсы для военного укрепления ВСУ в борьбе с российскими оккупантами.

Переговорный процесс между Украиной и РФ, проходивший в Беларуси и Турции, перешел в режим онлайн. При этом в Украине уже заявили, что точкой в войне должно стать полное освобождение всех захваченных РФ территорий.

По данным Минобороны Украины потери российских оккупантов превышают 29 тысяч. ВСУ уничтожили около 4 тысяч танков и бронемашин и более 350 самолетов и вертолетов РФ. Настоящей сенсацией стало уничтожение украинскими ракетами Нептун флагмана ЧФ России крейсера Москва. В свою очередь Москва заявляет, что "спецоперация" в Украине якобы идет по плану.

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