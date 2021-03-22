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Запад даст добро на достройку СП-2, но при одном условии – журналист

22 марта 2021, 07:43
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Строительство Северного потока-2 может быть остановлено еще до федеральных выборов в ФРГ, считает Иван Яковина.

Путин
СП-2 смогут достроить после того, как Владимир Путин перестанет быть президентом России – журналист / Reuters

США серьезно работают над остановкой реализации проекта Северный поток-2. Вашингтон введет максимально жесткие санкции в отношении компаний, которые связаны с российским энергопроектом. Для достройки СП-2 россиянам нужны западные специалисты, которые вряд ли захотят ссориться с Америкой. Россия переносит запуск газопровода минимум на сентябрь, однако выборы в Германии могут завершиться не в пользу России. Скорее всего, трубопровод будет достроен только после того, как Владимир Путин уйдет с поста президента РФ, сказал в эфире телеканала Украина 24 журналист Иван Яковина.

По его словам, строительство СП-2 может быть остановлено еще до федеральных выборов в ФРГ. В Госдепе считают газопровод геополитическим инструментом РФ, который вредит Европе, и будут вводить максимально серьезные санкции против всех юридических лиц, которые связаны с проектом.

"Это плохие новости для "Северного потока-2". Чтобы его построить, нужны западные специалисты, технологии и страховщики. Все они очень дорожат своей репутацией и не хотят ссориться с Америкой и попадать в венчурные списки. Поэтому десятки самых разных компаний на этой неделе объявили, что отказываются от продолжения участия в этом проекте из-за позиции США", - считает Яковина.Читайте такжеВице-президент ЕК заявил, что Северный поток-2 не нужен Европе

Журналист считает, что выборы в Германии в сентябре наверняка завершатся не в пользу России. Вполне вероятно, Северный поток-2 будет достроен только после того, как Путин уйдет из власти.

"Глядя на все это, Россия была вынуждена объявить, что запуск газопровода откладывается, как минимум, до сентября. В сентябре состоятся федеральные выборы в Германии. Победителем там вполне вероятно станет кто-то из ярых противников газопровода. Похоже, этот проект не будет реализован, пока Путин находится во власти. Но когда он уйдет, тогда поток, наверное, достроят. Сейчас же любимая цацка Путина гниет на дне Балтийского моря", - подчеркнул Иван Яковина.Читайте такжеВ ЕС списали в утиль Северный поток-2 и назвали условие блокады газопровода

Северный поток-2 новости

новости России новости США новости Германии Северный поток-2 Иван Яковина
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