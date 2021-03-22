Запад даст добро на достройку СП-2, но при одном условии – журналист

Строительство Северного потока-2 может быть остановлено еще до федеральных выборов в ФРГ, считает Иван Яковина.
США серьезно работают над остановкой реализации проекта Северный поток-2. Вашингтон введет максимально жесткие санкции в отношении компаний, которые связаны с российским энергопроектом. Для достройки СП-2 россиянам нужны западные специалисты, которые вряд ли захотят ссориться с Америкой. Россия переносит запуск газопровода минимум на сентябрь, однако выборы в Германии могут завершиться не в пользу России. Скорее всего, трубопровод будет достроен только после того, как Владимир Путин уйдет с поста президента РФ, сказал в эфире телеканала Украина 24 журналист Иван Яковина.
По его словам, строительство СП-2 может быть остановлено еще до федеральных выборов в ФРГ. В Госдепе считают газопровод геополитическим инструментом РФ, который вредит Европе, и будут вводить максимально серьезные санкции против всех юридических лиц, которые связаны с проектом.
"Это плохие новости для "Северного потока-2". Чтобы его построить, нужны западные специалисты, технологии и страховщики. Все они очень дорожат своей репутацией и не хотят ссориться с Америкой и попадать в венчурные списки. Поэтому десятки самых разных компаний на этой неделе объявили, что отказываются от продолжения участия в этом проекте из-за позиции США", - считает Яковина.Читайте такжеВице-президент ЕК заявил, что Северный поток-2 не нужен Европе
Журналист считает, что выборы в Германии в сентябре наверняка завершатся не в пользу России. Вполне вероятно, Северный поток-2 будет достроен только после того, как Путин уйдет из власти.
"Глядя на все это, Россия была вынуждена объявить, что запуск газопровода откладывается, как минимум, до сентября. В сентябре состоятся федеральные выборы в Германии. Победителем там вполне вероятно станет кто-то из ярых противников газопровода. Похоже, этот проект не будет реализован, пока Путин находится во власти. Но когда он уйдет, тогда поток, наверное, достроят. Сейчас же любимая цацка Путина гниет на дне Балтийского моря", - подчеркнул Иван Яковина.Читайте такжеВ ЕС списали в утиль Северный поток-2 и назвали условие блокады газопровода
Северный поток-2 новости
- Россия столкнулась с новыми проблемами в достройке газопровода Северный поток-2 после того, как с 1 января 2021 года был утвержден оборонный бюджет США, в котором предусмотрена возможность введения санкций против любых компаний, которые прямо или опосредованно связаны со строительством газопровода СП-2.
- В Госдепе неоднократно заявляли, что США следят за ситуацией со строительством и сертификацией газопровода Северный поток-2 и готовы усиливать санкции.
- 23 февраля стало известно, что из проекта СП-2 решили выйти как минимум 18 компаний, в том числе и страховая организация Munich Re. Компании опасаются попасть под американские санкции.
- 4 марта в Датском управлении территориальных вод заявили, что строительство газопровода Северный поток-2 в исключительной экономической зоне государства продолжится до сентября 2021 года. Ранее работы планировали завершить в апреле.
- Американская пресса пишет, что президент США Джо Байден оказался в сложной ситуации из-за ситуации с Северным потоком-2. В Вашингтоне выступают против проекта, однако не хотели бы портить отношения с Германией, поддерживающей достройку газопровода.
- Немецкий дипломат Вольфганг Ишингер заявлял, что Северный поток-2 может быть достроен и запущен в эксплуатацию в том случае, если Россия допустит к управлению трубопроводом ЕС и выполнит ряд условий Запада.
- Немецкая газета Handelsblatt опубликовала материал, в котором речь идет о том, что правительство Германии предлагает США усилить инвестиции в Украину в обмен на получения права завершить строительство газопровода Северный поток-2.