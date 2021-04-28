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Зеленский объяснил, что именно может предотвратить эскалацию вокруг Украины

28 апреля 2021, 12:32
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По мнению президента Украины, сообщения из России об отводе войск от границы снижают напряжение. Но оценивать этот процесс нужно по результатам.

Зеленский
Владимир Зеленский / УНИАН

Украинский президент Владимир Зеленский уверен, что только прямые переговоры с президентом России Владимиром Путиным дадут возможность окончательно предотвратить эскалацию конфликта между странами. Об этом сообщается на официальном сайте Офиса президента.

Как заявил Зеленский в интервью порталу La Repubblica, сообщения из России об отводе войск от границы с Украины снижают напряжение. Но оценивать этот процесс нужно по результатам. Президент Украины также отметил, что расширение агрессии и запугивание армией никому не идет на пользу.

"Украина может утверждать это совершенно уверенно. Сейчас в Европе есть только одна война ‒ против нашей страны. Идет уже восьмой год на украинском Донбассе. И это надо обязательно решать. Возможно, чтобы окончательно предотвратить эскалацию, нам, дополнительно к имеющимся форматам, сегодня нужны и прямые президентские переговоры", ‒ отметил Зеленский.

Он также отметил, что знает, как прийти к миру, но нужна политическая воля другой стороны.

"Встреча обязательно состоится. Она нужна для того, чтобы прекратить войну на Донбассе и пройти весь путь к честному и прочному миру. Но каким должен быть порядок дня на этих переговорах? Какие шаги приведут нас к миру? Где и когда эти шаги будут согласованы?", ‒ подытожил Зеленский.

Читайте такжеРандеву Зеленского и Путина: названо возможное место встречи

Встреча Зеленского и Путина - о чем ранее сообщалось:

  • Президент Украины Владимир Зеленский обратился к Владимиру Путину с предложением провести встречу на Донбассе с целью урегулирования вооруженной конфронтации.
  • В ответ на это российский президент заявил, что Зеленский может приехать в Москву, чтобы обсудить отношения России и Украины. Но для обсуждения прекращения боевых действий на Донбассе Путин посоветовал Зеленскому отправиться на переговоры с главарями боевиков "ЛДНР".
  • В Офисе президента Украины не намерены приглашать президента РФ в Киев. Глава ОП Андрей Ермак заявил, что гипотетическое приглашение Путина в Киев является некорректным.
  • Вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников заявил, что Зеленский не поедет в Москву, чтобы поговорить с президентом России Владимиром Путиным.
  • 26 апреля Зеленский заявил, что Путин подтвердил желание встретиться. Он уже поручил Офису президента начать согласовывать сроки и место проведение такой встречи с администрацией президента России.
Владимир Зеленский Владимир Путин новости Украины
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