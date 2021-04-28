Зеленский объяснил, что именно может предотвратить эскалацию вокруг Украины

По мнению президента Украины, сообщения из России об отводе войск от границы снижают напряжение. Но оценивать этот процесс нужно по результатам.
Украинский президент Владимир Зеленский уверен, что только прямые переговоры с президентом России Владимиром Путиным дадут возможность окончательно предотвратить эскалацию конфликта между странами. Об этом сообщается на официальном сайте Офиса президента.
Как заявил Зеленский в интервью порталу La Repubblica, сообщения из России об отводе войск от границы с Украины снижают напряжение. Но оценивать этот процесс нужно по результатам. Президент Украины также отметил, что расширение агрессии и запугивание армией никому не идет на пользу.
"Украина может утверждать это совершенно уверенно. Сейчас в Европе есть только одна война ‒ против нашей страны. Идет уже восьмой год на украинском Донбассе. И это надо обязательно решать. Возможно, чтобы окончательно предотвратить эскалацию, нам, дополнительно к имеющимся форматам, сегодня нужны и прямые президентские переговоры", ‒ отметил Зеленский.
Он также отметил, что знает, как прийти к миру, но нужна политическая воля другой стороны.
"Встреча обязательно состоится. Она нужна для того, чтобы прекратить войну на Донбассе и пройти весь путь к честному и прочному миру. Но каким должен быть порядок дня на этих переговорах? Какие шаги приведут нас к миру? Где и когда эти шаги будут согласованы?", ‒ подытожил Зеленский.
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Встреча Зеленского и Путина - о чем ранее сообщалось:
- Президент Украины Владимир Зеленский обратился к Владимиру Путину с предложением провести встречу на Донбассе с целью урегулирования вооруженной конфронтации.
- В ответ на это российский президент заявил, что Зеленский может приехать в Москву, чтобы обсудить отношения России и Украины. Но для обсуждения прекращения боевых действий на Донбассе Путин посоветовал Зеленскому отправиться на переговоры с главарями боевиков "ЛДНР".
- В Офисе президента Украины не намерены приглашать президента РФ в Киев. Глава ОП Андрей Ермак заявил, что гипотетическое приглашение Путина в Киев является некорректным.
- Вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников заявил, что Зеленский не поедет в Москву, чтобы поговорить с президентом России Владимиром Путиным.
- 26 апреля Зеленский заявил, что Путин подтвердил желание встретиться. Он уже поручил Офису президента начать согласовывать сроки и место проведение такой встречи с администрацией президента России.