Зеленский объяснил, что именно может предотвратить эскалацию вокруг Украины

Владимир Зеленский / УНИАН

Украинский президент Владимир Зеленский уверен, что только прямые переговоры с президентом России Владимиром Путиным дадут возможность окончательно предотвратить эскалацию конфликта между странами. Об этом сообщается на официальном сайте Офиса президента.

Как заявил Зеленский в интервью порталу La Repubblica, сообщения из России об отводе войск от границы с Украины снижают напряжение. Но оценивать этот процесс нужно по результатам. Президент Украины также отметил, что расширение агрессии и запугивание армией никому не идет на пользу.

"Украина может утверждать это совершенно уверенно. Сейчас в Европе есть только одна война ‒ против нашей страны. Идет уже восьмой год на украинском Донбассе. И это надо обязательно решать. Возможно, чтобы окончательно предотвратить эскалацию, нам, дополнительно к имеющимся форматам, сегодня нужны и прямые президентские переговоры", ‒ отметил Зеленский.

Он также отметил, что знает, как прийти к миру, но нужна политическая воля другой стороны.

"Встреча обязательно состоится. Она нужна для того, чтобы прекратить войну на Донбассе и пройти весь путь к честному и прочному миру. Но каким должен быть порядок дня на этих переговорах? Какие шаги приведут нас к миру? Где и когда эти шаги будут согласованы?", ‒ подытожил Зеленский.

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