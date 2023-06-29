'Уничтожили 50 офицеров': россияне выдали циничную ложь о ракетном ударе по Краматорску

После ракетного удара, который Россия нанесла по Краматорску 27 июня, известно о 12 погибших - среди них трое детей.

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Россияне ударили по Краматорску / коллаж: Главред, фото: t.me/kramatorsk_rada, скриншот: видео

Российские оккупанты 27 июня жестоко ударили прямо по центру Краматорска Донецкой области, где было большое скопление людей. Российская ракета прилетела по местному ресторану, где отдыхали мирные люди.

Российские власти солгали, что они будто попали в пункт дислокации одной из бригад ВСУ. Также они заявили, якобы уничтожили генералов и офицеров ВСУ вместе с иностранными наемниками.

"По уточненной информации, в результате удара 27 июня по пункту временной дислокации 56-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ в Краматорске уничтожены два генерала, до 50 офицеров ВСУ, до 20 иностранных наемников и военных советников, участвовавших в совещании", - говорится в заявлении Минобороны РФ.

видео дня

Ракетный удар по Краматорску 27 июня

Напомним, что 27 июня российские оккупанты нанесли два ракетных ударов по Краматорску. По данным спасателей, пострадали 56 человек, в частности, один ребенок 2022 года рождения. Спасти удалось три человека. Известно о 10 погибших.

Россияне ударили по центру Краматорска, потому что"там было большое скопление людей". Захватчики ударили по кафе, где буо очень людно. Об этом сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

В кафе был детский праздник. Волонтер из США рассказал об ударе РФ по Краматорску. Американский доброволец Ник Дакворт вместе с командой был в заведении. Им спасло жизнь то, что их столик был на улице.

Российская ракета отобрала жизнь у троих детей, среди которых – сестры-близняшки Юлия и Анна Аксенченко. В горсовете рассказали, что девушки должны были праздновать свои 15-летие буквально через два месяца – 4 сентября.

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