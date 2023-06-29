Изменились условия об отсрочке в призыве для одной категории граждан. Соответствующая правка к закону была проголосована Верховной Радой.

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В Украине расширили список тех, кого могут мобилизовать в ВСУ/ коллаж: Главред, фото: УНИАН

Верховная Рада Украины расширила список граждан, подлежащих мобилизации в ряды Вооруженных сил Украины. В закон о мобилизационной подготовке и мобилизации была внесена правка, касающаяся отсрочки для лиц, ухаживающих за супругой, мужем или одним из родителей, имеющих инвалидность I или II группы.

Такой пункт содержится в законе №9342 о доплатах военным, за который проголосовали нардепы. Условия отсрочки для указанной категории граждан теперь изменятся.

Согласно новым нормам, человек может не получить отсрочки и быть мобилизованным в случае, если родственников с инвалидностью I или II группы могут содержать другие трудоспособные граждане.

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Следовательно, отсрочку от службы можно получить только в том случае, если в семье нет других людей, которые могли бы ухаживать за человеком с инвалидностью.

Эта норма вступит в силу после того, как соответствующий закон, в котором она содержится, подпишет президент Владимир Зеленский.

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