До всех наконец дошло, о чем постоянно повторял Трамп

Между США и ЕС началась настоящая торговая война. Впереди финансовый кризис?

ЕС нанес ответный удар Трампу Фото: Reuters

Итак, торговая война все таки началась. Германия приняла вызов и настояла, чтобы в ответ на пошлины на сталь и алюминий, которые ввел Дональд Трамп, ЕС с 1 июля ввел ответные пошлины на такую же сумму - 2.8 млрд евро.

Облагаться пошлиной будут традиционные экспортные товары США: апельсиновый сок, арахисовое масло), виски и табачные изделия, косметику, одежду, продукцию металлургической промышленности, катера, яхты и т.д. Пошлина на них будет достигать 25 процентов.

Однако, это пока только цветочки. Ягодки начнутся, когда Трамп приведет ( а он приведет!) в действие свою угрозу и введет пошлины на немецкие автомобили, посчитав, как он заявляет, что "они представляют угрозу национальной безопасности США"( ???). В этом случае начнется просто форменное "рубилово" на выживание между США и Германией. Читайте также: Шизофрения Запада грозит новой мировой войной Немецкие автомобилестроители уже начали разрабатывать планы переноса производственных мощностей в Китай, а Всемирный банк предупредил, что торговая война может вызвать новый финансовый кризис , не уступающий по масштабам кризис 2008г. Когда Трамп постоянно повторял свою мантру про "America first" никто не понимал о чем это он. Теперь, наконец , до всех дошло. И все поежились.... Андрей Головачев, политический эксперт

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