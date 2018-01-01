Финал Лиги чемпионов показал, что украинцы до сих пор ощущают себя второсортными людьми

Украинцам нужно искоренять еврокаргокульт и желание всем понравится.

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Все крики "Дорого!", "Кошмар!", "Позор!" — для меня лично являются еще одним подтверждением того, что большинство украинцев до сих пор ощущают себя второсортными людьми и занимаются самобичеванием. Вот это действительно позор. Ведь на самом деле ничего страшного не произошло.

Во-первых, взлет цен в востребованный период — не наше ноу-хау. Мы не изобрели велосипед. Крики, что подняли цены на финал ЛЧ — нормальное явление, и точно так же происходит во всех странах мира во время больших мероприятий, когда идет наплыв туристов.



Почему никто не кричит: "Караул! Летом в Италии цены высокие, а зимой низкие". Никто не обвиняет итальянцев в жлобстве, потому что здравомыслящему человеку понятно, что это их годовой заработок. И украинцы не обвиняют. Но, прочему-то если дело касается Украины, то начинают скулить. Не любим мы себя, называем жлобами и другими непотребными словами.



Во-вторых, особенно меня рассмешили люди, которые считают, что у нас все должно быть бесплатно. Мы такие состоятельные, что можем себе позволить всех обслуживать на шару! Ха! Секундочку, но Киев — это не задрыпаное село, а современная европейская столица, которая стоит немалых денег. Если кому-то не нравится или не по карману — сиди дома и смотри футбол по телевизору. Наслаждайся экономно.



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В Лондоне такое удовольствие обойдется еще дороже. Но никто не возмущается и принимают это как должное. Все знают Лондон — дорогой и за все нужно платить. И это Лондон так себя поставил, потому что уважительно относится к себе. То, что произошло у нас, все эти словесные возмущения, показатель того, что украинцы до сих пор не вышли с матрицы еврокаргокульта, живут в какой-то выдуманной ими идиотской реальности. Суть ее в том, что все вокруг умные и хорошие, а украинцы — нация, которая ничего не стоит и которым можно на шею сесть и ноги свесить.

Особенно меня удивило, что больше всего высокими ценами на проживание возмущались те, кто громче всех кричит "о свободе рынка". Но, господа, так это же и есть свобода рынка, хоть и нерегулируемого. Спрос рождает предложения! Вам же никто не даст хлеб или колбасу бесплатно. Вы идете и покупаете, а если не можете, то переходите на более дешевый вариант. Так и здесь. Но если квартиросдатчики не получат соответствующей отдачи, то это их проблемы. Причем здесь крики и возмущения?



Достаточно смешно и печально на все это смотреть. Нужно выбираться из матрицы и себя ценить в первую очередь. Не стоит думать, что все должно быть бесплатно для каких-то мифических европейцев, у которых, кстати, есть на это удовольствие деньги.



Уважайте себя и будет вам счастье! Нужно искоренять этот непонятный еврокаргокульт и желание всем понравится. Мы не 100 долларов, чтобы всем нравится. Не устраивает — сидите дома у телевизора и никуда не ездите!

И ценить себя нужно. И будет нам счастье. А жлобы сами себя накажут. Но это не повод ныть. Тарас Загородний, политический эксперт, управляющий партнер Национальной антикризисной группы

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