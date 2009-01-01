В среде европейских политиков сформировалось устойчивое представление, что теперь конфликт на Донбассе - это их "чемодан без ручки", за который придется платить.

Европейцы готовы видели Украине 12,8 млрд евро

В понедельник, 6 ноября, в Сейме Литвы послам стран-участниц программы "Восточного партнерства" ЕС был представлен План финансовой помощи Украине (так называемый "План Маршала" для Украины ), предполагающий выделение нашей стране 50 млрд евро на протяжении 10 лет. По словам вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванны Климпуш-Цинцадзе, если инициативу Литвы реализует и привлекут запланированные инвестиции, то в Украине ВВП может ежегодно расти на 6-8%. Однако, многие европейские дипломаты и представители евроинституций не скрывали своего скептического отношения к этому документу.

Горький привкус "вежливой заинтересованности"

Как отметил нам один из участников презентации Литовского плана, "документ декларирует значительные амбиции Киева, но есть ли под них обеспечение"? При этом собеседник имел ввиду не деньги, которые хотела бы получить Украина (50 млрд евро), а способность нашего государства их правильно освоить.

Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс парировал, что "очень важно, чтобы помощь, которая попадает в Украину, была эффективной, чтобы доноры охотно выделяли для этого средства, чтобы их не пугали проявления бюрократии и коррупции, которые еще есть. Одновременно мы видим, что время не является нашим союзником, ведь люди устали от войны, от бюрократии, от мытарств". Но его слова не сильно повлияли на представителей Евросоюза, которые без энтузиазма демонстрировали "вежливую заинтересованность".

Скепсис в отношении Литовского "Плана Маршала" для Украины возник не вчера. Брюссель, как и основные стейкхолдеры ЕС (например, Берлин) не считают возможным сейчас поднимать разговор о больших деньгах для Украины.

Во время Форума гражданского общества Восточного партнёрства в Таллине Европейский комиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Йоганнес Хан, когда ему передали "План", откровенно заявил, что "мы готовы давать деньги, но не будем давать их без четких критериев, — сказал он на, где ему был передан документ. — Простите, что должен об этом говорить, но уровень доверия не очень высокий, и поэтому мы платим только тогда, когда что-то сделано… Украине нужно много что сделать, чтобы сделать свою бизнес-среду более привлекательной".

Обозреватели "Украинской правды", которые были посвящены в закулисную подготовку материалов саммита "Восточного партнерства", утверждают, что представители Еврокомиссии всячески избегали упоминания "Плана Маршала" в итоговых документах, что делает идею проведения конференции доноров этого Плана (предполагалось, что она состоится в начале следующего года) теряющей всякий смысл.

Сама по себе идея плана Маршала для Украины не является чем-то новым. Мы были свидетелями того как разные известные деятели выдвигали подобные проекты. В 2014 году французский философ Бернар-Анри Леви предложил свое видение проекта плана помощи Украине, включающий создание страховой компании, финансируемой страховщиками из стран — членов ЕС и украинскими олигархами, а также большой европейский заём в форме долговых обязательств государственного казначейства Украины, которые будут гарантированы ЕЦБ и МВФ.

После этого последовали прожекты от Тимоти Гартон-Эша (рассчитанный на 10 лет с поставками оборудования и летального вооружения), "План модернизации Украины" от Дмитрия Фирташа (создание Украинского фонда восстановления с капиталом 0 млрд для инвестирования в различные секторы экономики страны). Хотя позже у г-на Фирташа пропал интерес к этой инициативе, видимо из-за занятости с юристами вделе собственной депортации из Австрии. Был еще в 2016-м году план депутата бундестага Карл-Георга Велльмана. Но продолжения проект не получил.

Однако свято место пусто не бывает. И уже в том же 2016 году в украинских правительственных кабинетах решили подхватить идею "плана". Международным партнером-промоутером решила стать Литва.

Мотивы Киева и Вильнюса понятны. Украина хочет получить дополнительную поддержку от ЕС. Для этого использует любые площадки и форматы. Литва же пытается политически усилится в Евросоюзе и перехватить у Польши и Румынии лидерство в деле промоутерства украинского кейса в Брюсселе, тем более, что отношения у нас с западными соседями несколько ухудшились.

Представители Еврокомиссии считают, что у Брюсселя уже есть достаточно инструментов для оказания помощи Украины. Речь идет о 12,8 млрд евро на проведение реформ. Есть еще средства, предоставляемые донорами, отдельными правительствами и международными организациями. Рассчитывать на что-то еще пока Киеву не стоит.

Однако, с этим утверждением еврокомиссаров согласны на Западе далеко не все. Есть несколько опций, позволяющих говорить о том, что Киев сможет найти дополнительные деньги.

Реконструкция Донбасса как европейская ответственность

С момента активного включения Евросоюза в урегулирование украинско-российского конфликта на Донбассе, в среде европейских политиков сформировалось устойчивое представление, что теперь это их "чемодан без ручки" - это их политическая ответственность и им за это придется платить.

ЕС все равно будет участвовать в финансовой поддержке Украины. Вопрос только в сумме и условиях ее получения.

В Брюсселе говорят, что не смогут "выбить" из Меркель и Макрона более 20-30 млрд евро для Украины. Йоганнес Хан настаивает на том, что есть 12,8 млрд. Но это его работа настаивать на малом… Однако, многие эксперты указывают, что в действительности для того, чтобы вести серьёзный разговор реконструкции Донбасса и для проведения реформ нужно не менее 100 млрд евро и не на 10 лет, а на 5.

Привлечь к ко-спонсорству Россию европейцы вряд ли смогут. У Москвы свои резоны. Кремль готов говорить о финансовых вливаниях в регион только после того, как Киев окончательно капитулирует, а Украина превратиться в внешне управляемую федерацию. Это не выгодно даже пораженцам из европейских социал-демократов.

У США своя кредитно-донорская история с Киевом. И Вашингтон в "Европейские планы" финансовой поддержки, даже есть они ассоциируются с именами их государственных деятелей, вмешиваться не будет. Что, впрочем, не исключает других форматов привлечения американцев в реконструкции Донбасса.

Таким образом, Евросоюзу все равно придется наращивать финансовые вливания в нашу страну. Вопрос только в том, что они за это потребуют, и готов ли будет Киев это дать?

Виталий Кулик