В Литве раскрыли детали "плана Маршалла" для Украины

6 ноября 2017, 17:46

В течение десяти лет в Литве предлагают выделить Украине с 2018 года 50 млрд евро помощи для поощрения малого и среднего бизнеса.

В Литве представили так называемый "план Маршалла" для Украины, который предусматривает большую поддержку для малого и среднего бизнеса.

Документ был представлен послам стран-участниц Программы Восточного партнерства, информирует издание Delfi.

Как заявил посол Украины в Литве Владимир Яценковский, "план Маршалла" стал европейским благодаря Литве.

"Я бы хотел подчеркнуть, что сначала это был план Литвы для Украины на 2017–2020 года, а затем это стало европейским планом, вновь благодаря усилиям Литвы. Этот план имеет особое значение для Украины, и не только для Украины, поскольку то, что происходит в Украине, важно не только для наших граждан, но и для всего континента, всего демократического мира", — сказал Яценковский.

Также стали известны детали плана. Так, в течение десяти лет политики предлагают выделить Украине с 2018 года 50 миллиардов евро помощи для поощрения малого и среднего бизнеса.

В Литве политики и дипломаты настаивают на том, чтобы так называемый "план Маршалла" для Украины был поддержан на саммите Восточного партнерства, который запланирован на ноябрь.

В то же время министр иностранных дел Литвы Линкявичюс уже призывает называть этот план "Европейским планом" для Украины. Он также отметил, что помощь Украине нужно предоставлять как можно быстрее.

Нам очень важно, чтобы помощь, которая попадает в Украину, была эффективной, чтобы доноры охотно выделяли для этого средства, чтобы их не пугали проявления бюрократии и коррупции, которые еще есть. Одновременно мы видим, что время не является нашим союзником, ведь люди устали от войны, от бюрократии, от лишений, — сказал он.

 

По мнению экс-премьер-министра Литвы, депутата литовского Сейма Андрюса Кубилюса, Украине нужен центральный орган, который помогал бы готовить проекты (касательно использования средств ЕС) и которому доверяли бы международные доноры, пишет "Укринформ".

"В своем плане мы отмечаем, что очень важно думать не только о том, откуда придут деньги — из ЕИБ (Европейский инвестиционный банк — ред.) или от других доноров, но и создавать в Украине специальный орган", — считает он.

Кубилюс подчеркнул, что у Литвы есть такой опыт и она готова им поделиться.

"Этот опыт очень хорошо известен и в отдельных странах ЕС. Еврокомиссия сама нам предлагала изучить недавний опыт таких органов в странах Западных Балкан", –— отметил он.

"Нужен центральный орган в Киеве, который помогал бы готовить проекты, которому доверяли бы международные доноры и который бы имел мандат требовать от министерств и других органов быстрее выполнять те или иные процедуры", — считает экс-премьер.

Вскоре, по его словам, этот орган мог бы перерасти в финансовую институцию по развитию страны или даже банк.

"Однако сначала нужна организация, которая бы как раз помогла преодолеть барьеры относительно недостаточных возможностей страны по эффективному использованию средств", — считает Кубилюс.

Стоит отметить, "план Маршалла", о котором уже не первый раз напоминает Литва, является способом передать Украине кредиты не в денежной форме и не через правительство, а через конкретные программы, проекты по восстановлению и развитию.

Справка: "Планом Маршалла", по имени тогдашнего государственного секретаря США Джорджа Маршалла, называют начатую после окончания Второй мировой войны программу экономической помощи США странам Европы с целью восстановить эти страны после войны, а также не допустить их отступления от демократического пути развития; будущие "социалистические" страны Восточной Европы, где в то время находились при власти просоветские коммунисты, отклонили этот план.

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Украина деньги Литва бизнес средства план Маршала
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