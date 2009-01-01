Итоги недели. Резонансное покушение, блуждающий Саакашвили и крымская карта

Взрыв у стен телеканала "Эспрессо" остается самым резонансным событием недели.

Совет регионального развития прошел под аккомпанемент риторики Петра Порошенко и Юрия Луценко. Новыепорадовали действующего главу государства и заставили задуматься претендентов на эту должность. Разгром помещения Святошинского суда вряд ли укрепит веру украинцев в реформу судебной системы. Михеил Саакашвили не получит политического убежища в Украине.через Турцию. Ксения Собчак намерена разыгрывать карту Крыма в президентской кампании.

Взрывы и выстрелы, к сожалению, становятся привычным элементом жизни в украинских городах, даже далеких от линии разграничения на Донбассе. Взрыв у стен телеканала "Эспрессо" унес жизни действующего и бывшего сотрудников МВД, народный депутат Игорь Мосийчук, политтехнолог Виталий Бала и местная жительница были серьезно ранены. Инерция мышления в украинском обществе и предыдущие резонансные покушения в столице, безусловно, актуализируют версию о "российском следе", но все же выводы должны быть сделаны следствием, а не быть излишне поспешными.

Совет регионального развития не только собрал в Киеве представителей власти на местах, но и позволил президенту сделать ряд заявлений. Петр Порошенко обрушился с критикой на "зрадофилов", заверил, что досрочных выборов не будет, и выразил надежду, что период затягивания поясов в Украине завершается. Масштабы экономического роста не позволяют пока говорить о стремительном развитии украинской экономики (Владимир Гройсман ожидает 5-7-процентного роста ВВП только в 2019 году), но положительные тенденции все же есть. В частности, оживает отечественная банковская система, на что обратили внимание в рейтинговом агентстве Moody's.

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У наступательной тональности заявлений Порошенко есть свое социологическое пояснение – он лидирует по результатам опросов, проведенных Центром Разумкова и СОЦИСом, на этот раз опережая Юлию Тимошенко на несколько пунктов. Непостоянство, с которым Юлия Владимировна присутствует в информационном пространстве, похоже, играет негативную роль для ее популярности. Юлия Тимошенко назвала назначенные на 29 октября выборы в ОТГ "первым туром президентской и парламентской кампаний", с которыми она связывает изменения во власти в свою пользу. Президент в этом контексте может рассчитывать, судя по всему, и на голоса тех, кто сегодня высказывается в поддержку Виталия Кличко и Владимира Гройсмана. Любопытно и появление в рейтингах Святослава Вакарчука, публично не заявлявшего о намерении баллотироваться в президенты.

Юрий Луценко, оттачивающий мастерство генерального прокурора, во время упомянутого заседания Совета регионального развития не только выразил уверенность, что власти есть с чем идти к людям, но и обрушился с критикой на Михеила Саакашвили. Тот, дескать, активно злоупотреблял служебным положением на посту главы Одесской ОДА, интенсивно привлекая в Украину земляков, которые сегодня помогают ему раскачивать ситуацию. Надо полагать, что эти злоупотребления получат оценку украинских правоохранителей.

Михеил Саакашвили, не фигурирующий среди лидеров президентских рейтингов, получил на уходящей неделе официальный отказ в политическом убежище, подкрепленный угрозой депортации из уст генерального прокурора. После этого лидер "Руха новых сил" сообщил о намерении переехать в палаточный городок у стен парламента, откуда и будет осуществлять активную политическую деятельность. Несмотря на громкие призывы Михеила Николозовича, Андрей Садовый и Анатолий Гриценко к нему в "палаточном сидении" не присоединились.

Приятной неожиданностью стало освобождение из российской тюрьмы заместителей главы Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умерова и Ахтема Чийгоза. Их российская сторона передала Турции, и оба активиста после встречи с хлопотавшим за них президентом Турции Реджепом Эрдоганом вылетели в Украину. Очевидно, мы имеем дело с примером гибридной дипломатии, в котором судьба двух мужественных людей стала объектом непубличных переговоров.

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Решившая баллотироваться в президенты России Ксения Собчак назвала Крым принадлежащим, согласно норм международного права, Украине. Это не открытие, а скорее грамотное позиционирование вчерашней светской львицы, решившей бросить вызов Путину. А заодно – потроллить Алексея Навального, которого Кремль не собирается пускать на выборы в ближайших 10 лет.

Евгений МАГДА