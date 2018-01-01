Усталость от Путина - самая главная сегодня для Кремля

Путину нужна явка, чтобы ею гарантировать российским олигархам их безопасность.

Комсомольская правда

Если бы первый кандидат выдвинулся раньше, он бы просто перебил все веселье. По телевизору пошли бы бесконечные сеансы лизоблюдства, Киселев-Соловьев разлились бы привычными трелями, народ свесил бы голову на бок и закимарил. Поэтому баллотироваться было рано. И сейчас тоже рано. Он боится, что мы заснем в беспробудной тоске. Но в связи с делом Керимова, объявлением МОК и угрозой американцев ввести санкции против его ближайших людей он вдруг решил поторопиться. А ну, как без него запаникуют? Он решил, что элиты ждут от него внятного сигнала.

На этих выборах власть впервые столкнулась с необходимостью натягивать явку. Потому что без явки встает вопрос о легитимности.

Надо сказать, что он, этот вопрос, давно всплывает. Но сейчас — особенно сильно. Потому что на эти выборы идти собираются только чиновники, бюджетники и старики. Низкая явка среди работоспособного населения это самый большой сигнал к вопросу о нелегитимности. Выбирают бабушки, а свергают мальчики. Это закон. И ничего хорошего он нашей власти не сулит. С режимом, который внутри могут заподозрить в нелегитимности, снаружи не захотят иметь дело. В Россию почти перестали вкладывать деньги и технологии. И не только из-за силовых захватов бизнеса и беспомощных судов. Дело в том, что и "наши западные партнеры", и "наши восточные друзья" оценивают все риски, в том числе — нелегитимности. Зачем Китай будет вкладывать миллиарды в газовые контракты, если тех, кто эти контракты подпишет, могут объявить нелегитимными и отказаться от взятых ими обязательств? Поэтому Китай хочет газ вперед. И готов платить за него только смешные деньги. Риски объявления нелегитимности стоят стране огромных денег.

Человек, выходя на мировую арену, должен чем-то подкрепить свое право представлять наши интересы. Натянуть явку выше ушей в 2018 году не получится. Очевидна тенденция — они понимают, что выигрывать надо честно. И не за счет бабушек. Если Путин получит 52% при явке в 48%, которую сделают исключительно пенсионеры с учительницами, в глазах Европы и США он будет однозначно рассматриваться как потенциально нелегитимный.

Накрутить 20-30% не получится, в обществе нешуточная апатия, рейтинг Путина на самом деле достаточно низкий. 60% от числа немногих, готовых идти на выборы, это несерьезно для третьего десятка лет у власти. От нас сейчас вообще ничего не надо - только явку. С Госдумой было другое - легитимная Госдума, легитимные местные депутаты Кремлю как раз не нужны. Поэтому явку глушили, а выборы назначили на пик сбора урожаев. Ему не нужны депутаты, которые бы вышли и сказали, что за ними народ. Он один должен иметь право это сказать. И сейчас очень боится, что поводов ему таких не дадут.

Поэтому выборы перенесли на неделю вперед - чтобы не выпали на праздничные дни. Ведь народ, отметив 8 марта, просто не пойдет на участок.

Поэтому запустили Собчак. Увидят, что Собчак плохо работает, запустят Навального. В два дня помилую-амнистируют-расцелуют. Или закон о выборах под него перепишут, или срок отменят.

Вообще, складывалось впечатление, что там, наверху, с весны и по сей момент гадали, натянут ли Навальный, Собчак и прочие фигуранты явку или не натянут. Не исключено, что был вариант, когда при совсем уж плохих прогнозах самый главный никуда бы не пошел. Он бы просто испугался приехать к тому же Дерипаске и сказать: "Ок, чувак, меня поддержат 25% населения, исключительно старики и бюджетники, только их голосами я гарантирую тебе безопасность". Потому что при результате в 50%, сделанном на бабушках с дедушками, всей стране придется с главным кандидатом по миру пойти. И Дерипаске в первую очередь.

Мы затихли в смертной тоске, а они — в смертельном ужасе.

Анастасия Миронова, российский журналист