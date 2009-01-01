Махновщина жива, или Как власть движет Украину к развалу

Украина переживает очередной переломный момент в своей истории.

Богдан Яременко Как и почти сто лет назад, господствующая элита будто и не стремится к развалу и ликвидации украинской государственности, но упорно и даже обреченно движет страну именно в этом направлении.

Самой большой проблемой является даже не недоверие народа к власти, не хилые попытки акций на площади Конституции, не внешняя агрессия, а разрушительная конфронтация внутри власти, вызванная жадностью и недальновидностью членов какой-то стратегической цифры. Именно это является основой "махновщины", которой президент любит упрекнуть политических оппонентов. А должен упрекать себя и политических союзников.

Терроризм не имеет установленных и наказанных по закону виновных. Ни исполнителей или заказчиков, ни тех, кто не справились с его укрощением. А это значит, что для организаторов этой волны террора он будет оставаться удобным и эффективным средством достижения политических или экономических целей. Нетрудно спрогнозировать – будет еще больше дерзких убийств, ликвидаций, взрывов. Безопасно не может себя чувствовать никто.

Майдан мы (и я в том числе) дружно упустили. Давайте хотя бы быть смелыми в этом себе признаться. Мы не только не изменили систему, не только не изменили полностью людей в ней, но и позволили бывшим дельцам закрепиться и нагло послать нас с нашими идеалами нашей Революции Достоинства подальше.

Каждый кризис – лишь начало чего-то нового. Но широкого общественного движения, которое бы инициировало и поддержало настоящие изменения в стране не видно. Ни того, что могло бы возникнуть снизу, ни того, что могли бы организовать ответственные участники политического процесса.

В этих обстоятельствах единственными реальными и актуальным задачами может быть не дать развалить страну. Единственным доступным обезболивающим могут быть разве что какие-то общие перевыборы. Но действие этого медикамента непродолжительно и болезнь не лечит. Однако главврач, похоже, не беспокоится даже этим рецептом.