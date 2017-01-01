Маша не дура ну извините

В скандале вокруг якобы письма Порошенко в ФСБ Саакашвили резко поменял риторику.
Напомним, в субботу 13 января близкий к Саакашвили грузинский телеканал "Рустави-2" разразился сенсацией, опубликовав якобы копии обращений Петра Порошенко в ФСБ, которые датированы февралем 2007 года, в которых он обещает не действовать против интересов России. Факсимиле датировано 3 февраля 2007 года. Известно, что в тот день тогда еще народного депутата Порошенко не пустили в Россию в качестве ответа на "антироссийские действия руководства Украины".
Данную информацию в условиях выходного дня разнесли по лентам новостей среди прочего сторонники Саакашвили и пророссийские сайты, финансируемые беглым олигархом Курченко. Того самого Курченко, в связях с которым ГПУ обвиняет Саакашвили. Исходя из того факта, что данные документы могли быть получены только в ФСБ, наблюдатели спрашивали инициаторов скандала, как удалось заполучить эти "дровишки".
И таки дождались реакции самого Саакашвили: ""Рустави-2" - это лучший канал в регионе с очень профессиональными журналистами, которые, как правило, проверяют источники. То что Администрация президента в 3 ночи официально опровергла их информацию говорит о панике на Банковой".
А все-таки, правду рассказали грузинские журналисты. Очень хорошо. Вот только паника это, наверное, когда люди, оказавшись в неприятной ситуации, долго решают, как из нее выкарабкиваться. Но это, конечно, не про Саакашвили, подвергшегося критике и разразившегося постом только в 14.00 воскресенья.
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"Аргумент о дате официального бракосочетания не убедителен. Люди могут жить в браке и без официальной регистрации", − написал дальше Михеил Никалозович. И кто бы спорил, но дело-то в том, что речь вроде как идет об официальном документе, где как-то принято называть вещи своими именами. То есть вы можете сколько угодно в быту назвать кого-то братом (сестрой) тещу мамой, свекра папой. Но вы в документе напишете согласно действительному родству, а не близости ваших отношений.
"Тем более, если утверждать, что это вброс ФСБ, не нужно считать их такими дураками, что они эти факты не проверили", − продолжает Саакашвили. То есть, на самом деле "недураки" знали, что в 2007-м Алексей был женат? И тогда, и сейчас? Или "профессиональным журналистам" c "Рустави2" спецслужба кинула липу, а они в свою очередь не проверили информацию?
Как бы то ни было, но дальше Саакашвили вроде как берется защищать Порошенко. Или это только показалось?
"Я не графолог, чтобы сопоставлять почерк. И все же при том, что я считаю президентсво Порошенко на этом этапе уже очень вредным для страны, не могу поверить, чтобы он был таким глупым, чтобы оставить такой официальный документ о сотрудничестве с ФСБ", − пишет политик.
"Мы знаем, что он поддерживает интенсивные контакты не официального характера с представителями враждебного государства. Я знаю, что 29 декабря, в телефонном разговоре с Путиным, Порошенко просил сотрудничества в деле против меня. Я стою на своем, мне слабо вериться, что он мог написать этот документ собственноручно, учитывая, что рукописи не горят. Хотя, с другой стороны, я не верил и про Леха Валенсу и других мировых деятелей, гораздо более уважаемых, чем Порошенко", − резюмирует Саакашвили.
Я намеренно привел полный текст реакции лидера "Руху новых сил", чтобы не обвинили в подлоге. И вот кто-нибудь что-нибудь из него понял вообще?
Казалось бы, все так просто. Если это документы из ФСБ, то ответьте, откуда они у вас? А если не из ФСБ, то были ли какие-то документы? Что за пургу тогда гонят зависимые от вас "профессиональные журналисты?" Еще в субботу уместен был вопрос "В чем крамола, если документы датированы 2007 годом. Еще задолго до войны". Не было ответа. Но в воскресенье Саакашвили уже вроде как и намекал, что все документы - липа. Но называет "Рустави2" профессионалами. Так вот и спрашивается, когда он лжет? Если журналисты близкого Саакашвили канала опубликовали фейк, то виновата ли в этом украинская власть? Где профессионализм? Кто в итоге должен извиняться? Или все-таки, в случае проведения подрывной деятельности в интересах врага, отвечать перед следствием и судом?
Пока же получилось, как в анекдоте про извинения без знака препинания: "Маша не дура ну извините".
Вадим Довнар, журналист