Майданный страх Парубия и Гройсмана

Чиновники, пришедшие к власти на волне Майдана, отовались от реальности.

Чиновники оторвались от реальности

Два ключевых государственных топа - премьер и спикер - выходят на Майдан, где их встречают перекошенные злобой лица рассерженных людей и бесконечые крики "Ганьба!" Никакого диалога и тем более благодарности. Только ненависть и разочарование...

Привет, реальность. Она ведь совсем иная, нежели видится из бронированного окна "членовоза".

Понятно, что ни карликовый Владимир Гройсман, ни случайный Андрей Парубий не являются архитекторами нынешней политической Системы. Не их уровня подобное конструирование. И тем не менее, они - публичные лица. Те, кто и олицетворяет все нынешние негаразды. Самое потрясающее в этой истории - их глаза. В них - типичный блеск загнанных. Они прекрасно все понимают. Но сами себя убеждают в том, что ненависть и крики - это постановочное компроматное, подстроеное, неправдивое. Разве? Любой начинающий психоаналитик, проштудировавший Фромма или Фрейда, тут же ответит: именно так бессознательное начинает крушить сознание, превращая топов в загнанных и безвольных лошадей...

А мир действительно иной. Там внизу. Это ведь не слушать своих карманных PR-задротов, которые зачем-то врут о себе, как о специалистах по общественному мнению. И это не кабинетное конструирование какого-то нелепого публичного образа. В чем всегда проблема? В оторванности. В нежелании бегать по "полям" и слушать реальные звуки. В трусливых предпочтениях. Теплые ванные, инфантильные совещания по репутации в окружении институток, смакование "индекса цитирования", обсуждение очередности журналистов на "эпохальные интервью", места высасывания инфоповодов.

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Ребята, ребята... Во все это пиарное можно играть только в двух случаях. Если страна в росте и вы офигительно эффективны. Обыватель же жиреет от доходов и не знает, что ему купит яхту "Рыбка" или очередного Рубенса. Но разве это о нас? Или сон разума таки порождает убогое представление о реальной жизни... Можно иначе. Выбирайте путь отмороженного харизмата, который в неизменном дешевом кителе ножками везде топает, много знает, жрет точно тоже, что и простой люд. Неужели наши провинциалы, засунувшие свои упитанные мордочки в членовозы, хоть близко на это готовы?

Ненависть рано или поздно всегда становится слишком... материальной. Она будет бить, жечь, мародерить. Уйти/сбежать/спрыгнуть на виллу не удасться. Догонят. Не сегодня, так завтра. И это уже неизбежность. Потому что НЕ на своих местах. Потому что совсем не понимают, как управлять. Потому что и близко нет характера и воли. Вообще нет. И знаний нет. И не будет. Не тот размах личностей. Чтобы это понять, достаточно посмотреть на плечи/глаза/поникшую походку всех топов, когда они все-таки идут в народ. На них большими буквами - "не хочу туда!" Хочу просто понтиться среди своих! Хочу разговаривать скозь зубы в уютных кабинетах с просителями! Хочу только глупых журналистов, задающих слащавые вопросы!...

Михаил Подоляк, политтехнолог