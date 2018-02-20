"Вы на крови пришли". Парубия и Гройсмана "оплевала" толпа около памятника Небесной Сотне

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман и спикер Верховной Рады Андрей Парубий подверглись обструкции толпы во время возложения цветов к памятнику Героям Небесной Сотни, который находится в центре столицы.

Соответствующее сообщение на своей странице в социальной сети Facebook написала журналистка Леся Выговская.

"Противоречивые чувства - не думаю, что именно им в спину надо плевать. Точно видно, что уровень нетерпимости к власти растет. И они это тоже хорошо понимают. По мимике на лицах видела, что понимают. А президент предусмотрительнее был − приехал утречком, когда людей еще не было", - говорится в тексте.

Журналистка также добавила, что Парубию и Гройсману из толпы кричали: "Вы на крови пришли", "Где наказанные за убийства?" и "Пакуйте вещи".

Напомним, ранее память Героев Небесной Сотник почтил президент Украины Петр Порошенко.