Нагадили "по-европейски": почему нельзя оправдывать быдло-фанатов

о ведёт себя как быдло, а в том, что мало мусорных баков, и коммунальщики не сразу за быдлом убирают.

Вообще, говорят заядлые националисты-антикоммунисты, требование не сорить на улицах - это чистый совок и рашизм. Пусть человек гадит на здоровье, главное, чтобы блины с лопаты не жрал. И это просто замечательно - в нашем сознании вдруг, благодаря нашествию "работяг" из Ливерпуля, появился очередной крепкий маркер: если осуждаешь "отдых" европейских фанов в Киеве, значит ты - против европейских ценностей, то есть - за Путина.

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Это очень удобно для населения. Критикуешь Порошенко - ты за Путина. Говоришь по-русски - ты за Путина. Осуждаешь торговлю с Россией - за Путина. Считаешь минские соглашения предательством Украины - за Путина. Не нравится британское быдло в Киеве - за Путина...

Мы привыкли мыслить маркерами и разговаривать словесными штампами. Это сильно упрощает жизнь. В последние годы перестройки нас убедили в преимуществах капитализма. Потом убедили, что воровство и есть капитализм. Убедили, что нищета и бесправие - основа демократии и рыночной экономики. Нас научили цинизму выборов без выбора, выборов за деньги, политики без правил и чести. Нам сказали, что точно так же живут на вожделенном Западе, и мы согласились. Запад стал самым главным маркером для украинцев, мечтающих уехать из Украины. Раем, которому прощают всё.

И последнее. На Майдане, на Евромайдане, как его ещё называли, потому что стояли мы, в том числе, и за европейские ценности, было чисто. Бывало, до полумиллиона человек приходило, баков мусорных не хватало, коммунальщиков не было, но почему-то не гадили "по-европейски". Наверное потому, что разруха - она всё же в головах, а не в клозетах. И если мы сегодня с восторгом оправдываем последнее европейское быдло, то, значит, мы сами быдло и есть.

Юрий Касьянов, волонтер