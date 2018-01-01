Путин хочет превратить Донбасс в Чечню: что это значит

В Кремле признали, что стратегия превратить оккупированный Донбасс в оплот "русского мира", потерпела полный крах.

Путин хочет в Донбассе своего Кадырова facebook.com

Свое наглое предложение превратить Донбасс в Чечню Владимир Путин сделал, ни в России и не прямо Украине, а косвенно, через Австрию. Это значит, что есть Кремль начинает стесняться свой политики.

Предложение Москвы свидетельствует, с одной стороны, что Россия начинает отказываться от концепции "минских соглашений", поняв их бесперспективность.

А с другой стороны, что гораздо важнее, Кремль признается, что его стратегия превратить оккупированный Донбасс в оплот "русского мира" или "Новороссию", потерпела полный крах. Ибо нет ничего более далекого, чем аналогия Чечни и "Новороссии", тем более "русского мира".

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Так что жители ЛНР и ДНР должны раскрыть глаза и понять, что Путин уготовил им судьбу полуфашистского, феодального, запущенного гетто, руководимого жестоким местным диктатором, который не будет подчиняться никаким законам Украины или России. Печальный конец проекта "Новороссия" и Донбасса, как цветущего края Украины.

Важна и другая часть этого путинского плана превращения Донбасса в Чечню. Интересно не сколько "австрийские" предложение Кремля превратить Донбасс во вторую Чечню, подвластную больше России, чем Украине, сколько кадровые предложения российского президента по персоне, которая с подачи России будет играть роль Кадырова - друга Путина в Донбассе.

Интересно, кого же из нынешних украинских политиков Кремль видит наместником Донбасса, а значит и будущим куратором всей проигравшей Кремлю Украины. Ведь разваливать и давить Украину можно только со стороны и через Донбасс.

Виктор Небоженко, политолог и социолог, директор социологической службы "Украинский барометр"

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