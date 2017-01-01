Ядерное принуждение к миру

Государства с небольшим потенциалом ядерных средств опасаются, что, сдав ядерное оружие, они утратят какое-либо влияние на международные процессы.

Россия не намерена присоединяться к Договору о запрете ядерного оружия. И она в этом не одинока. Все члены "ядерного клуба" уверены, что роль ядерного оружия еще не исчерпана в деле обеспечения мира.

Подписание Договора о запрете ядерного оружия, с одной стороны, назрело, но с другой — он еще сырой. Когда такие договоры задумываются, они создаются с благими намерениями и в благих целях, и на этапе обсуждения они кажутся более-менее реалистичными. Однако уже на этапе утверждения этот реализм начинает исчезать.

Так, в 2015 году был подписан Договор о торговле оружием. И на этапе утверждения он был выхолощен полностью, потому что многие страны, особенно крупные торговцы оружием, просто не стали подписывать те положения, которые ограничивали их статус на международном рынке оружия.

То же самое происходит с Договором о запрете ядерного оружия.

Кроме того, эта история еще раз показала, что на политическом уровне без подключения общественности такие договоры не подписываются.

История знает только один случай, когда удалось добиться успехов в сфере, касающейся оружия массового поражения — была подписана Конвенция о запрете химического оружия. И это делалось не на государственном (политическом) уровне, а на уровне общественных организаций. Тогда широкий фронт поддержки этих мероприятий заставил политиков задуматься и пойти на уступки.

В случае темы запрета ядерного оружия ничего подобного не было. Например, есть общественные организации по запрету химического оружия, но нет ни одной общественной организации, которая бы занималось темой запрета ядерного оружия. То, что делается сегодня в данном направлении, делается на уровне политических или государственных структур, которые преследуют интересы, не совсем совпадающие с интересами гражданского общества.

Поэтому перспектив успешного подписания Договора о запрете ядерного оружия я пока не вижу.

Отказ России подписывать такой договор был вполне прогнозируемым. Потому что, как правило, страны "ядерного клуба" (страны, которые признаны ядерными государствами Договором о нераспространении ядерного оружия — США, Китай, Россия, Франция, Великобритания) стоят на позиции — роль ядерного оружия еще не исчерпана в деле обеспечения мира.

По сути, само наличие ядерного оружия у той или иной страны служит сдерживающим фактором для других государств. То есть страх перед применением ядерного оружия сдерживает тех, у кого оно есть, от того, чтобы пустить его в ход.

Однако дальнейшие шаги в направлении запрета ядерного оружия вполне возможны. Мир должен прийти к общему договору, который бы запретил ядерное оружие. Но для этого необходимо создать совершенно другую атмосферу. Ведь пока что мы наблюдаем, наоборот, наращивание ядерного потенциала Северной Кореей, аналогичные действия Ирана, плюс Саудовская Аравия начинает говорить о приобретении каких-то его элементов. У России, США и, может быть, Китая — уже достаточно большой потенциал ядерных средств. А у других держателей ядерного оружия он невелик, и они боятся, что, сдав свое ядерное оружие, они вообще потеряют какое-либо влияние на международные процессы.

Николай Сунгуровский, директор военных программ Центра Разумкова