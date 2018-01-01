Санкционные "искандеры": как Россия может нанести удар по США

Новые антиамериканские санкции можно описать простыми словами "Прокопа Свиридовича" из известной комедии: "дайте его мне хоть за горло подержать!".

Российские "искандеры" - это удар по системе защиты прав на интеллектуальную собственность

Санкции, введенные США против РФ , продолжают накидывать "кольца" на российскую экономику. Как говорят бывалые зоологи, если кобра трижды обхватит мангуста, то, скорее всего, в ближайшее время ему карачун. Не знаю, как на счет трех, но пару колец на России уже точно есть и дышать этому гигантскому "мангусту" становится все труднее. В этом плане, весьма символично, что нераскрывшееся олимпийское кольцо на открытие зимней олимпиады в Сочи трансформировалось в раскрытые "кольца" американских санкций.

Тем не менее, санкционная тематика весьма диалектична в своем развитии. Глобализированный мир переплетен такими сложнейшими взаимосвязями, что куда там тому "эффекту бабочки": на одном конце земного шара президент в гольф проиграл, на другом – фондовые рынки обвалились.

Даже спортсмены независимой Монголии могут изменить "медальный пасьянс" на олимпийский играх (если дух Чингис-хана поможет), что уже говорить о такой стране как РФ и не в спорте, а в мировой политике. Именно поэтому, карикатурное изображение любого противника опасно для того, кто грешит этим упрощением. Не исключение и преобладающая оценка действенности российских санкций в отношение западного мира. Все последние годы, Россия соблюдала ассиметричность, которая проявлялась в том, что ответ россиян был как правило в разы слабее, чем "наезд" западного мира. "Удар по пармезанам" давно стал лишь удачным мемом, но уж никак не примером эффективного санкционного противодействия. Даже если это очень сильный удар.

Как показывает история спорта, когда на ринге сходится солидный, респектабельный боксер (например, Холлифилд) и неврастеничный, агрессивный субъект, у которого лучшие годы позади (например, Тайсон), дело доходит до неспортивных ударов: спортсмен, играющий по правилам, может не досчитаться к концу раунда части тела, к примеру уха. В своих санкционных ответах, Россия уже, похоже, готова к нанесению удара в мягкое подбрюшье США, коим является система защиты прав на интеллектуальную собственность.

Именно к этому сводится разработанный в Думе законопроект о применении санкций в отношении США. Помимо экзотического запрета на американский бурбон (в стране победившего боярышника весьма сомнительная опция санкций), в списке ограничений присутствуют поставки табака, лекарств, технологий и оборудования. Планируется ограничить сотрудничество двух стран в ракетной, космической сферах. С одной стороны, американцы зависят от россиян в плане использования грузовых ракетоносителей для нужд МКС. Но вряд ли фондовые американские индексы рухнут в случае, если к ней не удастся пристыковать очередной транспортный российский корабль. В принципе, всю эту философию новых антиамериканских санкций можно описать простыми словами "Прокопа Свиридовича" из известной комедии: "дайте его мне хоть за горло подержать!".

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В отличие от патентной чистоты, частота поставок товаров на российский рынок, не шибко волнует американцев. И действительно, за девять месяцев прошлого года, товарооборот между США и РФ составил ,9 млрд, при этом российский экспорт – ,9 млрд (рост на 21%), а импорт из США – млрд (рост на 25%). Торговое сальдо для России отрицательно на ,1 млрд (рост на 60%). Удельный вес США во внешнеторговом обороте РФ едва превышает 4%, хотя годом ранее было 4,2%. В списке стран - торговых партнеров США занимает для России шестое место.

Если рассмотреть структуру российского экспорта на американский рынок, то наибольшую долю занимают поставки металлов (37%), минеральные продукты (34%), химия (19%), драг. металлы и камни (6%), машины и оборудование (4%), древесина (1,6%). В прошлом году, больше всего сократились поставки продуктов неорганической химии (-0 млн).

В структуре импорта из США стоит выделить машины и оборудование (43%), химия (16%), продовольствие (5%). Больше всего сократились поставки электротехники.

Уже из этого перечня товаров, становится очевидным, что торговое взаимодействие двух стран развивается по классической схеме "западный мир – развивающиеся страны", когда в обмен на "туземное" сырье поставляются товары с высоким уровнем добавочной стоимости. Свое оборудование американцы всегда смогут продать, а вот потеря сырьевых рынков для россиян грозит очередным падением цен, учитывая, что придется налаживать новые логистические маршруты и работать с менее платежеспособными покупателями.

Исходя из этого, а также, учитывая скромные показатели взаимной торговли, "торговое обрезание" в результате санкционных войн будет похоже на стрижку свиньи: шерсти мало, а визгу много.

А что же могло быть действенным? Разрушение системы защиты прав на интеллектуальную собственность. "Все успехи и, прежде всего, доминирование англо-саксонского, западного мира обеспечивается именно правом интеллектуальной собственности, и мы наносим удар по этому праву", — заявил первый заместитель председателя комитета Думы по законодательству Михаил Емельянов. Речь идет о том, что Россия выйдет из международных соглашений по защиту прав на интеллектуальную собственность и разрешит выпускать товары без согласия правообладателей.

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Здесь следует сделать небольшое лирическое отступления и отметить, что успех американской экономики зиждется именно на защите прав на интеллектуальную собственность, ведь их "кремниевые долины" не для того изобретают каждый год тысячи инновационных продуктов и услуг, чтобы умельцы из Раменского расписывали гжелем контрафактные айфоны. Принятые в США фильтры очень четко классифицируют страны по принципу "свой-чужой", исходя из отношения оных к защите интеллектуальной собственности. Именно поэтому, в прежние времена, перед поездкой в "Вашингтонский обком" украинских чиновников, наши катки регулярно трамбовали двд-диски на Петровке в Киеве.

В свое время, Китай мультиплицировал свою экономику в десятки раз именно благодаря умелому копированию достижений западной цивилизации. Кроссовки "adibas" еще и сейчас пылятся в кладовках от Тихого океана до Атлантики. Только в этом году, на форуме в Боао ("восточный Давос") китайский лидер заявил, что его страна будет придерживаться международных норм по защите прав на интеллектуальную собственность. Это потому, что в Китае уже появились свои разработки и есть, что защищать. Как говорится, не прошло и двадцати пяти лет…

Российский йотофон пока не нашел своих почитателей за рубежом. Трудно сказать, насколько "костромской Apply" сможет это сделать. Но массовый выпуск в РФ контрафактного товара, может не только захватить рынки стран СНГ, но и нанести существенный ущерб американским корпорациям на рынках Азии, Африки и даже Европы. Заблокировать эти потоки не удастся, как не удалось остановить поток в ЕС украинских безакцизных сигарет. Китайский опыт показывает, что наладить выпуск подделок, особенно в сегменте потребительских товаров, не так уж и сложно.

По сути, удар по системе защиты прав на интеллектуальную собственность – это и есть российские санкционные "искандеры". Пусть все это не спортивно, и не отвечает принципам цивилизованной борьбы. Начиная с войны 1812 года, в России привыкли не отягощать себя подобными сантиментами.

Алексей Кущ, экономист, финансовый аналитик для "Главреда"