Скандал вокруг "террориста" Сенцова, или Как Мураев упал на самое дно

Евгений Мураев доказал: реванш – это продажа украинских граждан.

УНИАН

"С точки зрения того, что человек ( Олег Сенцов – прим.ред.) готовил поджоги и взрывы, для части населения он является террористом. Для националистической части он, наверное, является героем. Время расставит на свои места, кто прав, кто не прав".

Это заявил украинский нардеп Евгений Мураев. Если вы не знали, как выглядит дно, то примерно вот так и выглядит.

Реванш – это не обнуление нового украинского символического. Не реинкарнация 23 февраля и не культ победобесия. Реванш – это даже не сдача Украины в собственность российским монополиям. Евгений Мураев доказал: реванш – это продажа украинских граждан.

Ничем иным нельзя объяснить то, что украинский нардеп цитирует версию российского обвинения. Он не подвергает ее сомнению, не вспоминает о пытках, под которыми выбивали показания из Сенцова и его коллег. Не вспоминает, что дело Сенцова стало первым показательным процессом ФСБ в аннексированном Крыму. Вместо этого он ведет себя как пресс-секретарь российской прокуратуры.

Украинские пророссийские часто пытаются притвориться оппозицией. Говорят о том, что они – лишь выразители альтернативной точки зрения. Уверяют, что защищают повестку несогласных. На самом деле, нет.

Украинские пророссийские – это оксюморон. Такое словосочетание могло существовать до войны. До того момента, как Москва отторгла Крым и подожгла Донбасс. С февраля 2014-го единственный вопрос, который имеет значение, звучит просто: "Чьей победы и чьего поражения вы желаете по итогу этой войны?". И я прекрасно понимаю, какой ответ готов дать Евгений Мураев.

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В этом и особенность. Нет никакой точки компромисса с этими людьми. Их невозможно включить в украинский проект, просто потому, что им не нужен никакой украинский проект. Им попросту нужна Россия – и ни на что меньшее они соглашаться не готовы.

Если они победят – мы увидим судебные процессы над армией. Аресты добровольцев, сражавшихся на стороне Киева. Экстрадицию в Россию украинцев, защищавших Украину последние четыре года. В конце концов, если человек готов транслировать российскую точку зрения на украинских политзаключенных – то наивно ждать, что в других вопросах он решит проявить принципиальность.

Нет смысла вести с ними переговоры. Ничто из предложенного не будет для них достаточным. Даже Таможенный союз и "второй государственный" будут для них лишь промежуточной стадией. Следом за которой должны идти поглощение и унификация.

Евгений Мураев не идиот. Он всего лишь зарабатывает деньги и делает карьеру. Единственная проблема в том, что в его картинке будущего, судя по всему, нет места для Украины и украинцев. В лучшем случае, найдется место для Малороссии и малоросов.

И то не факт.

Павел Казарин, журналист для Крым.Реалии

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