"Стабилизец". Краткий прогноз на 2018 год

Украина копошится на дне. Выбраться наверх нет ни политической воли, ни денег.

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Цена на нефть растет, выборы на носу. Власть будет пытаться демонстрировать успехи, накачивая экономику деньгами. Это, очевидно, пойдет на пользу и самой экономике, и каждому отдельному гражданину. Единственное, что будет омрачать уверенную поступь от победы к победе – конфликт с Западом, который продолжит тлеть. Впрочем, здесь тоже какого-то глобального ухудшения ситуации я не вижу. Задавить РФ быстро у Запада не получилось, а игра в долгую обещает действительно быть долгой.

Украина. Украина тоже входит в предвыборный год. Правда, в отличии от России, денег здесь нет и не будет. Поэтому, несмотря на очевидное желание властей задобрить электорат, делать это не с чего. Максимум, на что их хватит, - поддерживать нынешний уровень, выдавая это за "стабильность". Что касается политики, то здесь тоже будет "стабилизец". Все, что мы видим последние месяцы, продолжится, но глобальных перемен ждать не стоит. Очевидно, что внешние кураторы не дадут отмашку на силовую смену режима за год до выборов. Да и менять его, по большому счету, не на кого.

Украина копошится на дне. Выбраться наверх нет ни политической воли, ни денег. Копать глубже уже тоже особо некуда. Все самое интересное переносится на 2019 год.

ЛДНР. Здесь прогноз самый печальный. Никаких подвижек в сторону окончания войны я не вижу. Мир, по большому счету, не нужен никому – ни Вашингтону, ни Киеву, ни Москве. Вашингтон более чем устраивает горячая точка между РФ и Европой. Киев приспособился извлекать из войны профит, а Москва не может согласиться на мирный план по той причине, что любой реальный мирный план сейчас возможен только за счет ее интересов.

Территория продолжит деградировать, выживая за счет серой экономики и подачек из Москвы. Позитив же в данной ситуации то, что перерастания конфликта в широкомасштабную войну тоже ждать не стоит.

В целом, вся "наша" территория, включая и Беларусь, сейчас находится на раздорожье. В регионе явно зреют глобальные перемены, но какими они будут и когда они начнутся, сказать сложно.

Вячеслав Чечило, журналист