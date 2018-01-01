Связанные кровью

Сколько бы в Сирии российских наемников не "шинковали", глобально это мало на что повлияет.

Российские наемники ы Сирии выполняют основные функции http://rada5.com

Уже которые сутки у нас радуются уничтожению "вагнерийцев" в Сирии американцами . В общем, эту радость можно понять. Но, на мой взгляд, никто не заметил главного.

Собственно, речь идет об уничтожении вовсе не кадровых российских частей, а фактически наемников. И это одна из фундаментальных особенностей нынешнего этапа российских экспансионистских операций - доминирование в них разного рода "солдат удачи".

Они выполняют основные функции, а регулярная армия вступает в бой только в определенный момент для решения конкретных задач. Как, например, Иловайск.

Таким образом, Россия может воевать почти бесконечно. Набрать контингент - не трудно. "Ветеранов" хватает. Мобилизуя их в различные формирования, Россия одновременно "убивает двух зайцев": избавляет бюджет от нагрузки действующих и потенциальных военных пенсионеров, трудоустраивает потенциально опасные кадры, решает "социальные задачи" по регионам с помощью выплат мобилизованным подобным образом.

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Поскольку речь идет фактически о наемниках, которые и сами это понимают, их гибель довольно слабо сказывается на моральном духе как армии, так и общественности.

С их помощью можно решать различные задачи, формально не вступая в войну. Их можно "тратить" почти бесконечно долго, получая главное преимущество - время, и имея возможность "выжидать" изменения ситуации в мире.

И чисто с прагматической точки зрения эта "система" достаточно неплохо работает. Тем более, если учесть, что финансируют эти формирования, в основном, различные российские "олигархи", что делает все это еще более выгодным для Кремля, ведь формально не означает вывода денег из бюджета, и, самое главное, усиливает связь между "царем" и "боярами", которые, таким образом, становятся "связанными кровью".

Поэтому, в конце концов, сколько бы в Сирии их не "шинковали", глобально это мало на что повлияет. И в этом - сила российской системы, которая действительно в некоторых моментах выглядит ужасно, но чрезвычайно стабильно.

Петр Олещук, политолог