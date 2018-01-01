Дело Скрипалей закрыто, а дело Бабченко пока нет.

Запад требует объяснений от Украины в связи с "убийством" Бабченко

Известно, что сидящая на шатающемся стуле у себя в Англии Тереза Мэй подготовила к саммиту G7 проект резолюции с осуждением России в связи с ее "отравлением" Скрипалей , которую, как надеялись англичане, должны были подписать все члены уважаемой организации.

Однако накануне саммита Дональд Трамп неожиданно заявил, что Россию .....необходимо возвратить в G8(!!) Его тут же поддержал новый премьер -министр Италии Джузеппе Конти. Возникла немая сцена, как в комедии Гоголя " Ревизор".

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Англичанам стало ясно, что их халтуру с "отравлением" Скрипалей надо сворачивать, потому что Трампу это стало уже неинтересно.

Справедливости ради надо отметить, что Трамп изначально очень неохотно согласился поддержать общеевропейскую истерию осуждения России. Чутье подсказывало ему, что англичане как обычно занимаются своими интригами, стараясь затащить в них весь западный мир. Но накануне саммита он дал понять Терезе Мэй, что всю эту лабуду со Скрипалями надо закрывать. Англичане все поняли. Поэтому дело можно считать закрытым и про него потихоньку все забудут.

Однако, то, что позволено Юпитеру, как известно, не позволено быку. Поэтому Запад требует объяснений от Украины в связи с "убийством" Бабченко. То, что Англии легко сошло с рук , Украине так просто не сойдет. Украине еще придется изрядно попотеть, прежде чем Запад согласиться забыть про свой позор в связи с его помпезным осуждением России и не менее помпезным выражением соболезнования по поводу Бабченко, про которого одесситы шутят, что "журналист в нем умер, а тело его живет".

Андрей Головачев, политический эксперт

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