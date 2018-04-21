В Британии выявлены ключевые подозреваемые в отравлении Скрипалей — The Telegraph

В Британии полиция и спецслужбы выявили ключевых подозреваемых в покушении на убийство бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Контртеррористическое подразделение британской полиции работает над построением уголовного дела против "заинтересованных лиц", которые предположительно вернулись в РФ, пишет The Telegraph.

По данным издание, правоохранителям удалось определить подозреваемых с помощью изучения полетных листов рейсов из и в Британии, а также исследования записей с камер видеонаблюдения в Солсбери.

Напомним, Сергея Скрипаля и его дочь Юлию 4 марта нашли в бессознательном состоянии на скамейке в парке Солсбери. Позже премьер Великобритании Тереза Мэй заявила, что их отравили нервно-паралитическим веществом, разработанным в РФ. Чиновница также сообщила, что страна в связи с инцидентом вышлет со своей территории 23 российских дипломата.

Глава британского министерства иностранных дел Борис Джонсон говорил, что приказ о применении химического оружия в Солсбери с большой вероятностью отдал президент России Владимир Путин. Позже более 20 стран-партнеров Британии, в частности, Украина и США, приняли решение о выдворении российских дипломатов. РФ в ответ пошла на такие же меры.

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