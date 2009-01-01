Сегодня, 14:12
RSS
Вход
Glavred
ВКонтакте
Facebook
Twitter
Регистрация
Glavred
Для России территория — фетиш. Ведь ничего, кроме размеров, у Москвы для доказательства своего "величия" никогда не было.
Виталий Портников
Главная
Политика
Мир
Экономика
Происшествия
Столица
Жизнь
Культура
Спорт
VIP - Stars
Колонки
Фото и видео
Чат
Андрей Новак
Глава Комитета экономистов Украины, кандидат экономических наук
Сегодня
14:00
live
Текущий чат
Сегодня, 14:00
Задай свой вопрос
Для того чтобы задавать вопросы, пожалуйста, авторизуйтесь через:
Главред
ВКонтакте
Facebook
Twitter
Символов осталось:
10000
rules of chat
Правила чата
В чате действует процедура премодерации. То есть Вы не увидите своего вопроса до момента одобрения его модератором.
В чате запрещен мат, оскорбления посетителей, гостей чата и администрации.
Запрещены любые высказывания, нарушающие действующее законодательство Украины, призывы к сепаратизму, массовым беспорядкам и прочим неправомерным действиям.
Запрещены сообщения рекламного характера, выраженные в любой форме.
При проведении чат-конференций модераторы в первую очередь обращают внимание на корректность поведения посетителей по отношению к гостю чата. В случае проявления враждебности, негативных высказываний, оскорблений, направленных в сторону гостя чата, пользователь будет немедленно отключен от чата.
rugaru
Вчера, 23:16
Не согласен
0
Согласен
Пане Андрію! Щодня читаєм і чуєм,що постійна девальвація гривні потрібна,для покращення торгівельного балансу,але ніхто не каже,що цей процесс вбиває залишки високотехнологічних,в тому числі імпортнозамістних виробництв,можливо нас готують до щасливого життя,за 1 доллар на місяць(або рік), подалі від світових технологій,медицини і т п? Чи були в світі приклади,щоб кризу,подібну,до теперішньої української вдалось вирішити виключно фінансовими методами? Дякую за відповідь!
vopros
Вчера, 22:11
Не согласен
0
Согласен
Высокий суд Лондона рассматривает долговой спор между Россией и Украиной по евробондам на 3 млрд долларов. Какие перспективы у нас в этом суде?
vasyl
Вчера, 22:02
Не согласен
0
Согласен
Чому російське керівництво наполегливо продовжує підтримувати бойовиків на Донбасі, не зважаючи на те, як це б'є і по її економіці, і по іміджу? Чому для неї це настільки принципово, що вона заради цього готова все терпіти? Дякую за відповідь!
rika
Вчера, 22:01
Не согласен
0
Согласен
Какова вероятность, что Россия пойдет на предложение Трампа, о котором пока что он сказал не официально, а в интервью Таймс, - он собирается предложить Путину снять санкции с России в обмен на соглашение о сокращении ядерных вооружений? Для РФ такой торг приемлем, как думаете? И вообще, насколько адекватно связывать эти две вещи - санкции за агрессию и ядерное оружие?
roman_
Вчера, 22:00
Не согласен
0
Согласен
Насколько санкции против России болезненны для самого Запада? У кого в данном случае больше запас прочности?
petro
Вчера, 21:59
Не согласен
0
Согласен
З вашої точки зору, чи не стала для певних людей у нашій країні війна бізнесом? Хто і наскільки добре заробляє на війні? А те, що хтось від цього отримує значні прибутки, це факт, зокрема, про величезні потоки контрабанди розповідають і волонтери, і військові. І справа ж не тільки у контрабанді. А як і хто ще заробляє на біді українців?
Andrij_Chernihiv
Вчера, 21:57
Не согласен
0
Согласен
Чи можливо сьогодні розв'язати проблему держборгу України без зовнішніх запозичень? І чи розв'язується насправді ця проблема із такими запозиченнями, адже виглядає це все як замкнене коло?
Fedor
Вчера, 21:56
Не согласен
0
Согласен
Глава недавней миссии МВФ в Киеве не так давно высказался, что вопрос о предоставлении очередных траншей Украине так или иначе связан с вопросом "долга Януковича". Так ли это, есть ли объективные причины увязывать эти два момента? И почему вдруг только сейчас в МВФ вспомнили об этом, а до того молчали?
danylo_kruk
Вчера, 21:55
Не согласен
0
Согласен
Після появи нового закону про єдиний внесок закрилося 8% від усіх ФОПів. Ви вважаєте це нормальним? І що може бути далі?
danylo_kruk
Вчера, 21:46
Не согласен
0
Согласен
У скільки, за попередніми оцінками, може обійтися відбудова Донбасу? І - реалістично якщо підійти - хто це робитиме? Якщо робитиме... Чи Донбас може назавжди лишитися незрозумілою повністю зруйновою майже нежилою територією?
1
2
3
>
Чат
Сегодня
14:00
live
Андрей Новак
24 января
10:00
задать вопрос
Андрей Стельмах и Иван Магда
23 января
15:00
задать вопрос
Николай Маломуж
20 января
10:00
задать вопрос
Протоиерей Георгий Коваленко
Фото
<
>
Масштабный пожар в Тегеране, погибли 30 человек, опубликованы фото и видео с места трагедии
Снежная лавина накрыла отель в Италии, погибли 30 человек
Очередное жуткое убийство женщины в Киеве: преступник задержан
Наталка Карпа показала фигуру на отдыхе на Шри-Ланке, опубликованы фото
Суд обнародовал решение о закрытии дела НАБУ в отношении Николая Мартыненко (документ)
Оля Полякова "вышла замуж" второй раз
Поклонники Эвелины Бледанс считают, что она увеличила грудь, опубликованы фото
Валид Арфуш и Лида Петрова устроили еще одну свадьбу на Бали, опубликованы фото
Молодая модель показала свой экстремальный отдых с российским олигархом
ДТП на Закарпатье: легковушка протаранила фуру — погибли трое молодых людей, один в коме
Видео
<
>
Боевик ДНР-россиянин рассказал о "службе": гнобят и унижают, опубликовано видео допроса
Известный писатель рассказал, как Украине победить в войне с Россией
Масштабный пожар в Тегеране, погибли 30 человек, опубликованы фото и видео с места трагедии
Снежная лавина накрыла отель в Италии, погибли 30 человек
Лобода на Новогодние и Рождественские праздники пела для российского бомонда
Очередное жуткое убийство женщины в Киеве: преступник задержан
Главари ЛНР ввели жесткий таможенный контроль на границе с ДНР
Последняя конференция президента США. Обама надеется на хорошие отношения Украины и России
Активность боевиков немного упала, 37 раз обстреляли позиции ВСУ, ранены два наших воина
На Донбассе враг десятки раз стрелял, ранены бойцы АТО
Опрос
Должен ли Сергей Ребров оставаться главным тренером «Динамо» после того, как его команда пятый раз потеряла очки в чемпионате.
Ребров дважды приводил «Динамо» к "золоту" и доказал, что он — хороший тренер
Ребров должен остаться. Сам напартачил — пусть исправляет
Это футбол — все бывает. Пусть остается
Пусть закончит первый круг и уходит
Реброва нужно немедленно менять, а то "Динамо" и «бронзу» упустит
Женщина
Мужчина
Результаты
Главная
Политика
Мир
Экономика
Происшествия
Столица
Жизнь
Культура
Спорт
VIP - Stars
Колонки
Фото и видео
Чат
Правовая информация
Контакты
Реклама
©2002-2009, GLAVRED.INFO. Все права защищены.
Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено