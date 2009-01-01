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Андрей Новак

Глава Комитета экономистов Украины, кандидат экономических наук Сегодня 14:00 live Текущий чат

   
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  • rugaru
    Вчера, 23:16
    Пане Андрію! Щодня читаєм і чуєм,що постійна девальвація гривні потрібна,для покращення торгівельного балансу,але ніхто не каже,що цей процесс вбиває залишки високотехнологічних,в тому числі імпортнозамістних виробництв,можливо нас готують до щасливого життя,за 1 доллар на місяць(або рік), подалі від світових технологій,медицини і т п? Чи були в світі приклади,щоб кризу,подібну,до теперішньої української вдалось вирішити виключно фінансовими методами? Дякую за відповідь!
  • vopros
    Вчера, 22:11
    Высокий суд Лондона рассматривает долговой спор между Россией и Украиной по евробондам на 3 млрд долларов. Какие перспективы у нас в этом суде?
  • vasyl
    Вчера, 22:02
    Чому російське керівництво наполегливо продовжує підтримувати бойовиків на Донбасі, не зважаючи на те, як це б'є і по її економіці, і по іміджу? Чому для неї це настільки принципово, що вона заради цього готова все терпіти? Дякую за відповідь!
  • rika
    Вчера, 22:01
    Какова вероятность, что Россия пойдет на предложение Трампа, о котором пока что он сказал не официально, а в интервью Таймс, - он собирается предложить Путину снять санкции с России в обмен на соглашение о сокращении ядерных вооружений? Для РФ такой торг приемлем, как думаете? И вообще, насколько адекватно связывать эти две вещи - санкции за агрессию и ядерное оружие?
  • roman_
    Вчера, 22:00
    Насколько санкции против России болезненны для самого Запада? У кого в данном случае больше запас прочности?
  • petro
    Вчера, 21:59
    З вашої точки зору, чи не стала для певних людей у нашій країні війна бізнесом? Хто і наскільки добре заробляє на війні? А те, що хтось від цього отримує значні прибутки, це факт, зокрема, про величезні потоки контрабанди розповідають і волонтери, і військові. І справа ж не тільки у контрабанді. А як і хто ще заробляє на біді українців?
  • Andrij_Chernihiv
    Вчера, 21:57
    Чи можливо сьогодні розв'язати проблему держборгу України без зовнішніх запозичень? І чи розв'язується насправді ця проблема із такими запозиченнями, адже виглядає це все як замкнене коло?
  • Fedor
    Вчера, 21:56
    Глава недавней миссии МВФ в Киеве не так давно высказался, что вопрос о предоставлении очередных траншей Украине так или иначе связан с вопросом "долга Януковича". Так ли это, есть ли объективные причины увязывать эти два момента? И почему вдруг только сейчас в МВФ вспомнили об этом, а до того молчали?
  • danylo_kruk
    Вчера, 21:55
    Після появи нового закону про єдиний внесок закрилося 8% від усіх ФОПів. Ви вважаєте це нормальним? І що може бути далі?
  • danylo_kruk
    Вчера, 21:46
    У скільки, за попередніми оцінками, може обійтися відбудова Донбасу? І - реалістично якщо підійти - хто це робитиме? Якщо робитиме... Чи Донбас може назавжди лишитися незрозумілою повністю зруйновою майже нежилою територією?
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