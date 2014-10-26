Советский и российский эстрадный певец, народный артист СССР, депутат Госдумы России II-VI созывов.

Иосиф Кобзон УНИАН

11 сентября 1937 года, Часов Яр, Сталинская (Донецкая) область, Украинская ССР, СССР.

Детство и образование

Отец Иосифа Кобзона - Давид Кунович Кобзона, мать - Ида Исаевна Шойхет-Кобзон. Перед самой войной семья переехала во Львов. Отец ушел на фронт политруком, а мать с тремя детьми, бабушкой и братом-инвалидом отправились в эвакуацию в Узбекистан.

Отец так и не вернулся в семью после того, как он был сильно контужен и после лечения демобилизован. Он встретил женщину и перебрался к ней в Москву.

Сам Иосиф с мамой переехали в Краматорск, Украина. Именно там Кобзон пошел в первый класс, а его мать во второй раз вышла замуж – за бывшего фронтовика Моисея Моисеевича Раппопорта. Их семья расширилась: у Иосифа появилось еще два сводных брата (кроме них у него было еще двое родных братьев) и сестра.

Иосиф Кобзон с семьей Фото: 24smi.org

В конце 1940-х годов семья переехала в Днепропетровск. Два года, до 8-го класса, Кобзон учился в школе № 48, где был отличником.

Кобзон в 1944 году Фото: 24smi.org

Дальше Кобзон решил отучиться в Днепропетровском горном техникуме, который окончил в 1956 году.

Именно в техникуме артист впервые выступил для публики - он исполнял песни дуэтом с будущим чемпионом Украинской ССР по бадминтону Б. Баршаком.

Кроме того, артист во время учебы увлекся боксом, был чемпионом Украины, однако после нокаута решил бросить спорт.

После техникума Кобзон пошел в армию, где прослужил с 1956 по 1959 год. Там его пригласили в ансамбль песни и пляски Закавказского военного округа.

Иосиф Кобзон в армии Фото: 24smi.org

После увольнения, занимался пением с руководителем хора Днепропетровского дворца студентов Л. Терещенко, который и подготовил артиста к поступлению в Одесскую консерваторию.

В 1963 году окончил Государственный музыкально-педагогический институт им. Гнесиных по классу вокала. В 1975 — Университет марксизма-ленинизма МГК КПСС.

Творческая деятельность

После переезда в Москву, артист с 1958 года работал в Цирке на Цветном бульваре – там он исполнял песню А. Пахмутовой "Куба – любовь моя".

В 1959 году Кобзон стал солистом Всесоюзного радио, там он проработал три года, после чего был вокалистом Госконцерта и Москонцерта.

Заслуженный артист СССР Фото: 24smi.org

В 1960-х годах сформировалась исполнительская манера певца — гармоничное сочетание техники бельканто с непринужденностью, вниманием к слову, к поэтической интонации.

Известность к певцу пришла после исполнения песни "А у нас во дворе". В 1964 году он стал лауреатом Всероссийского конкурса артистов эстрады и лауреатом Международного конкурса в Сопоте (Польша).

В том же году Иосиф Давыдович становится Заслуженным артистом Чечено-Ингушской АССР.

В 1970-х артист решил построить сольную карьеру, также он с 1984 года стал преподавателем вокала институте имени Гнесиных.

В 1986 году Иосиф Кобзон становится Народным артистом СССР.

Свою концертную деятельность обещал закончить в день своего 75-летия 11 сентября 2012 года сольным концертом в Государственном Кремлевском дворце.

Политическая и общественная деятельность

Иосиф Кобзон - Член КПСС с 1973 года.

С мая 1989 по сентябрь 1991 годы был народным депутатом СССР от общесоюзных общественных организаций по квоте профессиональных союзов.

Свою активную политическую карьеру начал с мая 1989 – тогда он выступал в качестве депутата Верховного Совета СССР.

С 1995 года и по сегодняшний день Кобзону запрещен въезд в США. Визу ему аннулировал Госдеп, аргументируя возможной причастностью к мафии.

В сентябре 1997 года впервые избран депутатом Государственной Думы.

В 2002 году Иосиф Кобзон не побоялся вступить в переговоры с захватчиками Театрального центра на Дубровке.

Артист неоднократно избирался в Государственную Думу РФ от Агинского Бурятского автономного округа.

В сентябре 2007 года вступил в партию "Единая Россия".

В 2011 году избран депутатом Государственной Думы ФС РФ VI созыва от Забайкальского края от партии "Единая Россия", член фракции "Единая Россия", первый заместитель председателя комитета по культуре.

18 сентября 2016 года избран депутатом Государственной думы VII созыва в составе федерального списка "Единой России". Наделен полномочиями 5 октября 2016 года. В Госдуме вновь занимает должность первого заместителя председателя комитета по культуре.

Депутат Госдумы России Фото: 24smi.org

Позиция по Украине

После Евромайдана в Украине и аннексии Крыма Россией 11 марта 2014 года Кобзон подписал обращение деятелей культуры РФ в поддержку политики президента России Путина по Украине и Крыму, где выразил радость "за присоединение Крыма".

Летом 2014 года ему закрыли въезд в Латвию из-за "содействия подрыву территориальной целостности и суверенитета Украины".

26 октября 2014 года СБУ запретила въезд Кобзону на территорию Украины.

В 2014 году Кобзон был лишен звания "почетный гражданин" ряда городов Украины: в марте — Кобеляк, в сентябре — Днепропетровска, в ноябре — Полтавы, в январе – Краматорска, в июле 2017 – Славянска.

С 28 ноября 2014 года артист стал почетным консулом ДНР в России.

В феврале 2015 года артиста за дестабилизацию ситуации на востоке Украины запретили въезд в ЕС, и заморозили активы на территории Европы.

В августе 2015 года СБУ внесла певца в список деятелей культуры, действия которых создают угрозу национальной безопасности Украины. В сентябре 2015 года включен в санкционный список Украины.

25 мая 2016 года Кобзон получил гражданство ДНР.

Иосиф Кобзон с паспортом ДНР Фото: 24smi.org

14 мая 2018 года Кобзона лишили украинских государственных наград указом Президента Украины, и заблокировала его активы.

Болезнь

У Кобзона начались проблемы со здоровьем в июне 2002 года – тогда после перенесенной операции у него начался сепсис, он 15 июня впал в кому, и не выходил из нее 15 дней. Врачи поставили Иосифу Кобзону диагноз — рак предстательной железы.

В 2005 году стало известно о том, что артист перенес сложную операцию по удалению опухоли, хирургическое вмешательство делали в Германии. Иммунитет немолодого артиста ослаб, и это привело к образованию тромба в легочных сосудах, воспалению легких и воспалению ткани в почках.

Вторую операцию артисту сделали также в Германии в 2009 году.

Через год в 2009 году, артист выступал на Всемирном форуме духовной культуры в Астане, когда ему стало плохо, и он дважды упал в обморок. Врачам пришлось прямо на сцене делать ему искусственное дыхание. По словам специалистов, раковая опухоль привела к анемии, что, в свою очередь, стало причиной потери сознания.

В июле 2018 года СМИ сообщили о срочной госпитализации артиста, и о том, что он впал в кому. Однако родственники певца опровергают эту информацию.

Личная жизнь

Первой женой Иосифа Кобзона стала певица Вероника Круглова, на которой он женился в 1965 году. Спустя два года пара рассталась, Круглова вышла замуж за другого известного исполнителя – Вадима Мулерман, а Кобзон женился во второй раз – уже в 1967 году на артистке и певице Людмиле Гурченко. В 1971 году Кобзон и Гурченко разошлись, причем расстались они врагами.

Иосиф Кобзон и Вероника Круглова Фото: 24smi.org

Иосиф Кобзон и Людмила Гурченко Фото: dni.ru

Третьей и последней женой артиста стала Нинель Дризина, которая родила ему двоих детей: Андрея Кобзона и Наталью Раппопорт. У Кобзона 10 внуков.

Иосиф Кобзон с детьми и женой Фото: 24smi.org

Интересные факты

Парик Иосиф Кобзон впервые надел в 35 лет в 1972 году. Однажды его мама Ида Исаевна призналась, что причиной раннего облысения сына стало категорическое нежелание носить шапку в подростковом возрасте. Даже 40-градусные морозы не могли заставить Иосифа одеться потеплей, что и стало причиной раннего выпадения густой шевелюры.

Иосиф Давыдович официально признан самым титулованным артистом России - в общей сложности у певца более 180 наград и титулов. Этот факт внесен в Книгу рекордов Гиннесса.

Самый длинный по времени концерт (прощальный) Кобзона, начался в 19 часов вечера и кончился в 7 часов 40 минут утра.

Первым пошел на переговоры с террористами в Норд-Ост.

Первым выступил в Чечне после войны.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram