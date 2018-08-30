Артист, известный поддержкой агрессии России на Донбассе и аннексией Крыма, скончался в возрасте 80 лет.
Знаменитый советский и российский певец Иосиф Кобзон умер 30 августа 2018 года.
Певца не стало на 81-м году жизни, сообщила "Комсомольская правда" на своей странице в Twitter. Причина смерти не сообщается.
Умер советский и российский эстрадный певец Иосиф Кобзон. pic.twitter.com/GR98faF4Xm— Комсомольская правда (@kpru) 30 августа 2018 г.
Кобзон долгое время боролся
Ранее Кобзон рассказал, как у него нашли рак.