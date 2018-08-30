Умер Иосиф Кобзон - СМИ

Иосиф Кобзон ушел из жизни / УНИАН

Знаменитый советский и российский певец Иосиф Кобзон умер 30 августа 2018 года.

Певца не стало на 81-м году жизни, сообщила "Комсомольская правда" на своей странице в Twitter. Причина смерти не сообщается.

Умер советский и российский эстрадный певец Иосиф Кобзон. pic.twitter.com/GR98faF4Xm — Комсомольская правда (@kpru) 30 августа 2018 г.

Кобзон долгое время боролся

Ранее Кобзон рассказал, как у него нашли рак.