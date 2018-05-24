Украина заблокировала активы и лишила наград Иосифа Кобзона

Украина лишила народного артиста России Иосифа Кобзона государственных наград, и заблокировала его активы.

Об этом говорится в указе президента Украины №126/2018.

"В отношении Кобзона применены: блокирование активов – временное ограничение права лица пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом; предотвращение вывода капиталов за пределы Украины; отказ в предоставлении и отмене виз резидентам иностранных государств, применение других запретов въезда на территорию Украины; лишение государственных наград Украины, других форм отличия; другие санкции, соответствующие принципам их применения, установленным законом", - написано в указе.

Ранее СМИ сообщали об экстренной госпитализации Иосифа Кобзона.