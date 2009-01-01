Американские компании видят в Украине огромный потенциал — Трамп

Компании сейчас идут в нашу страну очень решительно, сказал глава Штатов.

Дональд Трамп Reuters

Президент СШАзаявил, что американские компании видят в Украине огромный потенциал для ведения дел.

Об этом он сказал в Нью-Йорке в начале встречи с главой украинского государства Петром Порошенко в рамках 72-й сессии Генассамблеи ООН, пишет УНИАН.

По данным агентства, лидер Штатов сказал о компаниях после того, как наш президент сообщил об увеличении товарооборота между странами.

"Это история, которая является в значительной степени неизвестной, но я думаю, что вы узнаете об этом больше. Но компании сейчас идут в Украину очень решительно. Они видят там огромный потенциал", — отметил политик.

Напомним, Петр Порошенко и Дональд Трамп встречались в США в июне, после мероприятия наш президент говорил, что Украина получила твердую поддержку со стороны государства в отношении суверенитета и территориальной целостности.