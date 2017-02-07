Цены на нефть выросли после ощутимого снижения на статистике из США

Сегодня "черное золото" марки Brent стоило 55,78 доллара за баррель.

Нефтяная вышка, иллюстрация soc-in.com

Во вторник, 7 февраля,растут после снижения днем ранее более чем на 2% на статистике из США.

Об этом пишет ПРАЙМ, ссылаясь на данные торгов.

По состоянию на 09:48 апрельские фьючерсы на Brent подорожали на 0,11% — до 55,78 доллара за баррель, а мартовские на WTI — на 0,13%, составив 53,08 доллара.

"Черное золото" дешевело, реагируя на опубликованные американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes данные о числе буровых установок в США", — отметило агентство.

В частности, за неделю, которая завершилась 3 февраля, в стране количество нефтяных установок увеличилось на 17 единиц, а газодобывающих — не изменилось (было и осталось 145 штук).

Напомним, 30 ноября 2016 года в Австрии члены Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) договорились о снижении добычи "черного золота", до этого картель на неформальной встрече в Алжире согласовал ее ограничение.