Нефть дорожает на опасениях инвесторов, что Ирану грозят новые санкции США

В пятницу, 3 февраля, мировые цены на нефть растут на фоне опасений инвесторов, что США могут ввести новые санкции против Ирана, который провел испытания баллистической ракеты средней дальности.

Об этом пишет ПРАЙМ, ссылаясь на данные торгов и Reuters.

По состоянию на 09:16 апрельские фьючерсы на Brent подорожали на 0,57% — до 56,88 доллара за баррель, а мартовские на WTI — на 0,73%, составив 53,93 доллара.

Западное агентство, опираясь на сведения источников, писало, что администрация президента Штатов Дональда Трампа готовит новые санкции против Ирана, они могут вступить в силу уже в пятницу.

"Предполагается введение ограничительных мер против восьми организаций по обвинениям в поддержке терроризма и в отношении, примерно, 17 в соответствии с более ранним указом главы США о распространении оружия массового уничтожения", — отметили журналисты.

Напомним, 30 ноября 2016 года в Австрии члены Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) договорились о снижении добычи "черного золота", до этого картель на неформальной встрече в Алжире согласовал ее ограничение.