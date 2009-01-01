Доллар "потерял" три копейки. Нацбанк снова укрепил курс гривны

Регулятор решил, что 100 евро должны стоить 2961,6217 грн.
Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте регулятора.
По подсчетам журналистов, американская валюта подешевела на три копейки.
Официальный курс гривны на 23 мая:
100 долларов — 2634,1917 грн (22 мая — 2636,9659);
100 евро — 2961,6217 грн (2947,8642);
10 рублей — 4,6624 грн (4,6133).
Ранее эксперты рассказали "Главреду", благодаря чему гривна сейчас относительно стабильна, как долго удастся сохранять эту тенденцию, а также есть ли предпосылки для падения нашей валюты.