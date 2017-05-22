Доллар "потерял" три копейки. Нацбанк снова укрепил курс гривны

В понедельник, 22 мая, Национальный банк снова повысил официальный курс украинской валюты — гривны — по отношению к доллару.

Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте регулятора.

По подсчетам журналистов, американская валюта подешевела на три копейки.

Официальный курс гривны на 23 мая:

100 долларов — 2634,1917 грн (22 мая — 2636,9659);

100 евро — 2961,6217 грн (2947,8642);

10 рублей — 4,6624 грн (4,6133).

Ранее эксперты рассказали "Главреду", благодаря чему гривна сейчас относительно стабильна, как долго удастся сохранять эту тенденцию, а также есть ли предпосылки для падения нашей валюты.