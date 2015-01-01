Эксперт развеял миф "Газпрома": без западных технологий не может реализовать свои "потоки"

Все предыдущие "потоки" были реализованы только благодаря итальянской компании SAIPEM", говорит Михаил Гончар.

Михаил Гончар Главред

То, что "дочка" "Газпрома" недавно заключила со швейцарской компаний Allseas Group S.A. контракт на сооружение первой нитки, еще не означает, что газопровод в обход Украины будет построен.

Об этом эксперт по энергетическим вопросам, президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" Михаил Гончар рассказал на чате в "Главреде".

"Да, это очередной этап, но в "Газпроме" не называют, сколько их еще впереди. Если верить "газпромовской" пропаганде конца 2014 и началу 2015 года, то первый газ по "Турецкому потока" должен поступить в Турцию уже в декабре этого года. Но, как видим, газопровод пока не существует даже на бумаге, как согласованный обеими сторонами комплект проектно-сметной документации. Поэтому, если предположить, что он все-таки будет реализовываться (не факт), то вряд ли будет введен в эксплуатацию раньше 2020 года. Поэтому положить трубу на дне Черного моря — это не значит завершить строительство газотранспортной системы", — подчеркнул эксперт по энергетическим вопросам.

"К тому же, в условиях экономических санкций против России не факт, что швейцарский подрядчик не попадет под действие этих санкций и не будет вынужден пересмотреть свое участие в проекте. А без западных технологий "Газпром" бессилен реализовать любой из своих "потоков". Все предыдущие "потоки" были реализованы только благодаря итальянской компании SAIPEM", — напомнил президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ".

В то ж время, Михаил Гончар заметил, что одна нить "Турецкого потока" приведет к снижению транзита через Украину примерно на 11-12 миллиардов кубометров газа.

Напомним, ранее эксперт объяснил, как Украина соскочила с российской "газовой иглы".

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