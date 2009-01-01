ЕС потребовал у Украины информацию о товарной блокаде на Донбассе и представит свою позицию

Евросоюз обещает в течение нескольких часов представить свою позицию по вопросу товарной блокады Донбасса.

Блокада Донбасса, иллюстрация. Reuters

Европейский Союз запросил у Украины информацию по решению Совета национальной безопасности и обороны о прекращении перемещения грузов через линию разграничения в зоне АТО и сегодня, 16 марта, представит свою позицию.

Об этом сообщил журналистам глава представительства ЕС в Украине Хьюг Мингарелли на бизнес-форуме в Киеве, пишет УНИАН.

"Мы запросили информацию у украинских властей и представим свою позицию в течение нескольких часов", — сказал он.

Напомним, 15 марта СНБО на заседании принял решение о временном запрете перемещения товаров через линию разграничения в зоне АТО до возвращения боевиками под юрисдикцию Украины захваченных предприятий, стоимость которых оценивается в 2 млрд долларов

После заседания секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что во исполнение решения Совета нацбезопасности и обороны будут перекрыты все автомобильные и железнодорожные пути, которые ведут к линии разграничения в зоне АТО.

Кроме того, СНБО поручил МВД, Нацполиции, Национальной гвардии и СБУ принять дополнительные меры по усилению общественной безопасности и противодействия диверсионным и террористическим проявлениям.

Как известно, блокада активистами железнодорожного сообщения с оккупированными территориями началась в конце января 2017 года.