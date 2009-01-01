Евросоюз ввел новые санкции против Северной Кореи

Новые санкции коснутся трех чиновников и шестиорганизаций.

Reuters

Европейский союз ввел новые экономические санкции в отношении

Об этом говорится в заявлении Совета Европы, пишет УНИАН.

В частности, ЕС ввел ограничения на торговлю нефтью, проведение финансовых транзакций и создание совместных предприятий.

Новые санкции коснутся трех чиновников и шести организаций.

"Принимая во внимание угрозу международному миру и стабильности, что продолжает исходить от КНДР, новые ограничительные меры приняты, чтобы оказать давление на КНДР для выполнения ее международных обязательств, отраженных в нескольких резолюциях Совета безопасности ООН", — говорится в сообщении.

"Запрещается прямая или косвенная поставка, продажа или передача всех очищенных нефтепродуктов в КНДР гражданами государств-членов через или из территории государств-членов или с использованием судов с флагом или воздушных судов государств-членов, независимо от того, это очищенные нефтепродукты происходящие из территории этих государств-членов", — говорится в документе.

Также документ запрещает:

— приобретение, поддержание или расширение участия в любых субъектах КНДР или в КНДР или субъектах КНДР за пределами КНДР, в том числе полное приобретение таких юридических лиц и приобретение акций или других ценных бумаг, имеющих частичную, или в деятельности или активах в КНДР;

— предоставление какого-либо финансирования или финансовой помощи субъектам хозяйствования в КНДР или подразделениям КНДР или подразделениям КНДР за пределами КНДР или для документированной цели финансирования таких учреждений в КНДР;

— открытие, обслуживания и эксплуатации всех совместных предприятий или кооперативов, новых и существующих, гражданами государств-членов или на их территориях с субъектами КНДР или частными лицами, независимо от того, действуют они от имени правительства КНДР;

— предоставление инвестиционных услуг.

Напомним, Совет ЕС ужесточил санкции, введенные против КНДР.

Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о новых санкциях против Северной Кореи. Глава государства говорил, что документ перекроет источники поступлений, которые оказывают финансовую поддержку усилиям республики по созданию самого смертельного оружия, известного человечеству.