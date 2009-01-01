Главари ЛНР выдвинули претензии российским кураторам: не хватает денег на пенсии и социалку

Минимальная пенсия в ЛНР составляет, по курсу, 856 гривен.

Главарь ЛНР Игорь Плотницкий Скриншот

выразили претензии российским кураторам по поводу дальнейшего уменьшения финансирования из РФ на "социальную составляющую", в связи с чем размер пенсий и соцвыплат в ЛНР продолжает уменьшаться даже по сравнению с ДНР.

Об этом написал руководитель группы "Информационное сопротивление", народный депутат Дмитрий Тымчук на своей странице Facebook.

По данным военного эксперта, на начало августа размер минимальной пенсии в ЛНР составляет 2500 руб. (чуть больше 1000 грн по курсу НБУ. — "Главред"), что на 100 руб. меньше чем в ДНР, а денежные выплаты инвалидам составляют 1999 руб. (856 грн) против 2100 руб. в ДНР.

Кроме того, "пенсионный фонд ЛНР" констатирует факт недополучения денежных средств из РФ, предусмотренных "бюджетом на 2017 год" (по ряду соцвыплат средства не перечисляются с мая 2017 г).

Финансирование "социальной составляющей" ЛДНР осуществляется через курируемый министерством регионального развития РФ "Фонд поддержки международных гуманитарных проектов" (Москва, Пыжевский переулок 5/1, ИНН 7706431844, президент — А.Тришин, формальный учредитель фонда — ООО "Международный расчетный банк"), добавил координатор "Информсопротивления".

Напомним, что Россия прикрутила краник боевикам — в "армии" ДНР резко сократят штаты и финансирование.

Также ранее "Главред" сообщал, что главарь ЛНР Игорь Плотницкий дерибанит деньги, поступающие из РФ.