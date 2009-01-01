Главари ЛНР выдвинули претензии российским кураторам: не хватает денег на пенсии и социалку

Минимальная пенсия в ЛНР составляет, по курсу, 856 гривен.
Об этом написал руководитель группы "Информационное сопротивление", народный депутат Дмитрий Тымчук на своей странице Facebook.
По данным военного эксперта, на начало августа размер минимальной пенсии в ЛНР составляет 2500 руб. (чуть больше 1000 грн по курсу НБУ. — "Главред"), что на 100 руб. меньше чем в ДНР, а денежные выплаты инвалидам составляют 1999 руб. (856 грн) против 2100 руб. в ДНР.
Кроме того, "пенсионный фонд ЛНР" констатирует факт недополучения денежных средств из РФ, предусмотренных "бюджетом на 2017 год" (по ряду соцвыплат средства не перечисляются с мая 2017 г).
Финансирование "социальной составляющей" ЛДНР осуществляется через курируемый министерством регионального развития РФ "Фонд поддержки международных гуманитарных проектов" (Москва, Пыжевский переулок 5/1, ИНН 7706431844, президент — А.Тришин, формальный учредитель фонда — ООО "Международный расчетный банк"), добавил координатор "Информсопротивления".
Напомним, что Россия прикрутила краник боевикам — в "армии" ДНР резко сократят штаты и финансирование.
Также ранее "Главред" сообщал, что главарь ЛНР Игорь Плотницкий дерибанит деньги, поступающие из РФ.