Инвестиции в энергетику и поддержка малого бизнеса. В США пообещали Украине 650 миллионов

Вошберн сообщил о достижении договоренностей по нескольким проектам в Украине.

Украине пообещали инвестиции на сотни миллионов rbc.ua

Американская Корпорация зарубежных частных инвестиций (OPIC) планирует инвестировать 650 млн долларов в ряд новых проектов в Украине.

Об этом заявил президент корпорации Рей Вошберн в ходе встречи с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом, сообщает УНИАН.

"В непосредственных планах нашей корпорации находятся проекты по инвестированию 250 млн долл. на новый проект с "Энергоатомом". Еще одно соглашение в стадии заключения — по строительству энергообъектов в Запорожье. Это будет проект на 400 млн долл.", — сказал Вошберн.

Президент OPIC поблагодарил за помощь в подготовке этих проектов министра финансов Александра Данилюка.

Также Вошберн сообщил о достижении договоренностей по двум проектам в Украине на поддержку малого бизнеса. "Мы уже провели первые встречи, которые дали старт этим проектам", —добавил он.

Кроме того, президент OPIC сообщил о ведении переговоров по еще одному проекту, не уточняя подробностей и суммы инвестиций. "Мы заинтересованы в углублении экономических связей между двумя станами и очень символично, что моя первая поездка после назначения именно сюда", — подчеркнул Вошберн.

В свою очередь, премьер-министр Гройсман выразил надежду, что двухстороннее сотрудничество будет успешным, и поблагодарил США за поддержку нашей страны.

"Глубоко убежден, что мы сможем в дальнейшем обеспечить более динамичный экономический рост. Нам для этого нужны инвестиции, и я думаю, что в рамках нашего сотрудничества мы сможет определить те приоритеты, которые будут выгодны обоим сторонам", — сказал глава правительства.

Напомним, ранее сообщалось, что США инвестируют 100 миллионов в добычу золота на Закарпатье.