Кенес Ракишев ушёл с поста главы совета директоров "БТА Банка"

Акционеры удовлетворили на общем собрании просьбу Кенеса Ракишева.

Кенес Ракишев решил выйти из совета директоров принадлежащего ему (на 97,79%) банка. Акционеры удовлетворили на общем собрании просьбу Кенеса Ракишева. Сам он мотивировал своё решение большой занятостью в нескольких крупных международных проектах, которым Кенес Ракишев хочет уделять значительно больше внимания. "В рамках стратегии дифференциации проектов я завершаю режим ручного управления и полностью передаю управление БТА Банком совету директоров и правлению компании", — цитирует слова Кенеса Ракишева пресс-служба АО "БТА банк" (Казахстан).Акционеры решили сформировать новый персональный состав совета, куда отныне входят Толеген Тастанбеков, Петер Ян Шелленбергер, Павел Мынжанов, Ольга Питулова, а также теперь уже бывший председатель правления АО "БТА Банк" Рифат Самигуллин – его акционеры назначили на место ушедшего с позиции главы совета директоров Кенеса Ракишева. На смену Рифату Самигуллину придёт теперь Асель Орумбаева, которая до этого повышения работала управляющим директором. А управляющим директором назначен Ильяс Аюханов. Кенес Ракишев, главный акционер компании, высказал удовлетворение тем, что Рифат Самигуллин справился со всеми задачами, которые стояли перед ним ранее в ранге главы правления банка. Теперь уже на позиции председателя совета директоров, считает Кенес Ракишев, господин Самигуллин сможет использовать свои знания и опыт для дальнейшей работы по возврату активов, которые принадлежат банку.

Главный вектор деятельности банка сегодня – это работа с плохими активами, в частности, эффективная реструктуризация долгов. Банк будет продолжать предъявлять свои права требования своим должникам для взыскания с них денежных средств. Полученные деньги, в том числе, если потребуется, и путём изъятия у заёмщиков ликвидных активов, финучреждение планирует вкладывать в перспективные инвестиционные проекты, которые для успешного завершения требуют дополнительного финансирования. Предполагается, что такие проекты при правильном развитии вырастут в цене до своей максимально возможной стоимости.