Нацбанк снова укрепил гривну, доллар "потерял" пять копеек

Регулятор решил, что 100 евро должны стоить 2839,1298 грн.
Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте регулятора.
По подсчетам журналистов, американская валюта подешевела на пять копеек.
Официальный курс гривны на 10 марта:
100 долларов — 2690,8632 грн (9 марта — 2695,9467);
100 евро — 2839,1298 грн (2851,2332);
10 рублей — 4,5738 грн (4,6272).
Ранее международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings спрогнозировало, что курс гривны на конец 2017 года составит 26,5 грн за доллар. Ознакомиться со сведениями экспертов можно здесь.