Нацбанк снова укрепил гривну, доллар "потерял" пять копеек

Регулятор решил, что 100 евро должны стоить 2839,1298 грн.

Гривны и доллары, иллюстрация news.online.ua

снова— гривны — по отношению к доллару, евро и рублю.

Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте регулятора.

По подсчетам журналистов, американская валюта подешевела на пять копеек.

Официальный курс гривны на 10 марта:

100 долларов — 2690,8632 грн (9 марта — 2695,9467);

100 евро — 2839,1298 грн (2851,2332);

10 рублей — 4,5738 грн (4,6272).

Ранее международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings спрогнозировало, что курс гривны на конец 2017 года составит 26,5 грн за доллар. Ознакомиться со сведениями экспертов можно здесь.