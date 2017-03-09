Нацбанк снова укрепил гривну, доллар "потерял" пять копеек

Регулятор решил, что 100 евро должны стоить 2839,1298 грн.
Национальный банк снова повысил официальный курс украинской валюты — гривны — по отношению к доллару, евро и рублю.
Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте регулятора.
По подсчетам журналистов, американская валюта подешевела на пять копеек.
Официальный курс гривны на 10 марта:
100 долларов — 2690,8632 грн (9 марта — 2695,9467);
100 евро — 2839,1298 грн (2851,2332);
10 рублей — 4,5738 грн (4,6272).
Ранее международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings спрогнозировало, что курс гривны на конец 2017 года составит 26,5 грн за доллар. Ознакомиться со сведениями экспертов можно здесь.