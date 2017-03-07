Доллар "потерял" шесть копеек. Нацбанк назвал курс гривны после выходного

Регулятор решил, что 100 евро должны стоить 2851,2332 грн.
Национальный банк повысил официальный курс украинской валюты — гривны — по отношению к доллару, евро и рублю.
Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте регулятора.
По подсчетам журналистов, американская валюта подешевела на шесть копеек.
Официальный курс гривны на среду, 9 марта (8 число — выходной, отмечается Международный женский день):
100 долларов — 2695,9467 грн (7 марта — 2702,1320);
100 евро — 2851,2332 грн (2862,0982);
10 рублей — 4,6272 грн (4,6319).
Ранее международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings спрогнозировало, что курс гривны на конец 2017 года составит 26,5 грн за доллар. Ознакомиться со сведениями экспертов можно здесь.