Нацбанк укрепил гривну, доллар подешевел на четыре копейки

Регулятор решил, что 100 евро должны стоить 2887,3795 грн.
Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте регулятора.
По подсчетам журналистов, американская валюта подешевела на четыре копейки.
Официальный курс гривны на 14 февраля:
100 долларов — 2716,5110 грн (13 февраля — 2720,6833);
100 евро — 2887,3795 грн (2891,8143);
10 рублей — 4,6786 грн (4,6234).
Ранее международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings спрогнозировало, что курс гривны на конец 2017 года составит 26,5 грн за доллар. Ознакомиться со сведениями экспертов можно здесь.