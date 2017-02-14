Нацбанк укрепил гривну, доллар подешевел на четыре копейки

Национальный банк повысил официальный курс украинской валюты — гривны — по отношению к доллару и евро.

Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте регулятора.

По подсчетам журналистов, американская валюта подешевела на четыре копейки.

Официальный курс гривны на 14 февраля:

100 долларов — 2716,5110 грн (13 февраля — 2720,6833);

100 евро — 2887,3795 грн (2891,8143);

10 рублей — 4,6786 грн (4,6234).

Ранее международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings спрогнозировало, что курс гривны на конец 2017 года составит 26,5 грн за доллар. Ознакомиться со сведениями экспертов можно здесь.