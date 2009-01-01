Навредил больше, чем "Катрина" и "Сэнди". В США оценили убытки от урагана "Харви"

Потери в результате стихии превысят 100 млрд долларов, отметил губернатор Техаса.
Об этом пишет Deutsche Welle, со ссылкой на Reuters.
В то же время чиновник подчеркнул, что ущерб от стихии превысит потери в результате мощных ураганов "Катрина" и "Сэнди" (были в США в 2005 и 2012 году соответственно).
"Катрина", насколько я помню, нанесла (убытков — Ред.) на 120 млрд долларов, но если взглянуть на количество домов и предприятий, которые это ("Харви" — Ред.) зацепило, то я думаю, что это будет стоить существенно больше, чем 120 млрд долларов, вероятно, от 150 до 180 млрд...", — отметил он.
Напомним, "Харви" бушевал в Техасе в конце августа, жертвами стихии стали десятки людей. "Харви" является самым сильным ураганом в штате, зафиксированным начиная с 1961 года.