Навредил больше, чем "Катрина" и "Сэнди". В США оценили убытки от урагана "Харви"

Потери в результате стихии превысят 100 млрд долларов, отметил губернатор Техаса.

Последствия урагана "Харви", иллюстрация Reuters

Губернатор американского штата Техас Грег Эбботт заявил, что убытки отсоставляют от 150 до 180 млрд долларов.

Об этом пишет Deutsche Welle, со ссылкой на Reuters.

В то же время чиновник подчеркнул, что ущерб от стихии превысит потери в результате мощных ураганов "Катрина" и "Сэнди" (были в США в 2005 и 2012 году соответственно).

"Катрина", насколько я помню, нанесла (убытков — Ред.) на 120 млрд долларов, но если взглянуть на количество домов и предприятий, которые это ("Харви" — Ред.) зацепило, то я думаю, что это будет стоить существенно больше, чем 120 млрд долларов, вероятно, от 150 до 180 млрд...", — отметил он.

Напомним, "Харви" бушевал в Техасе в конце августа, жертвами стихии стали десятки людей. "Харви" является самым сильным ураганом в штате, зафиксированным начиная с 1961 года.