НБУ снизил курс гривны, доллар подорожал на несколько копеек

Регулятор решил, что 100 евро должны стоить 3144,5894 грн.
Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте регулятора.
По подсчетам журналистов, американская валюта подорожала на шесть копеек.
Официальный курс гривны на 21 сентября:
100 долларов — 2618,9634 грн (20 сентября — 2612,6436);
100 евро — 3144,5894 грн (3127,8569);
10 рублей — 4,5054 грн (4,4969).
Ранее ряд экспертов рассказали "Главреду", кому выгодно падение гривны, какие задачи решаются ее девальвацией, а также насколько оправданы прогнозы и ожидания Кабмина. Ознакомиться с их мнениями можно здесь.