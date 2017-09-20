НБУ снизил курс гривны, доллар подорожал на несколько копеек

В среду, 20 сентября, Национальный банк снизил официальный курс украинской валюты — гривны — по отношению к доллару, евро и рублю.

Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте регулятора.

По подсчетам журналистов, американская валюта подорожала на шесть копеек.

Официальный курс гривны на 21 сентября:

100 долларов — 2618,9634 грн (20 сентября — 2612,6436);

100 евро — 3144,5894 грн (3127,8569);

10 рублей — 4,5054 грн (4,4969).

Ранее ряд экспертов рассказали "Главреду", кому выгодно падение гривны, какие задачи решаются ее девальвацией, а также насколько оправданы прогнозы и ожидания Кабмина. Ознакомиться с их мнениями можно здесь.