НБУ снизил курс гривны, доллар подорожал на несколько копеек

Регулятор решил, что 100 евро должны стоить 3144,5894 грн.
В среду, 20 сентября, Национальный банк снизил официальный курс украинской валюты — гривны — по отношению к доллару, евро и рублю.
Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте регулятора.
По подсчетам журналистов, американская валюта подорожала на шесть копеек.
Официальный курс гривны на 21 сентября:
100 долларов — 2618,9634 грн (20 сентября — 2612,6436);
100 евро — 3144,5894 грн (3127,8569);
10 рублей — 4,5054 грн (4,4969).
Ранее ряд экспертов рассказали "Главреду", кому выгодно падение гривны, какие задачи решаются ее девальвацией, а также насколько оправданы прогнозы и ожидания Кабмина. Ознакомиться с их мнениями можно здесь.