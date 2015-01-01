Нефтяная "смирительная рубашка". Почему ОПЕК не решит проблемы России

Мировая экономика чувствует себя далеко не лучшим образом, говорит Михаил Гончар.

Михаил Гончар Главред

В 2017-м годубудет колебаться вверх-вниз, при этом в моменты ее роста гонор России тоже будет расти, однако не решит ее финансовые проблемы.

Об этом эксперт по энергетическим вопросам, президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" Михаил Гончар рассказал на чате в "Главреде".

"Цена на нефть будет вести себя волатильно, но вряд ли будут какие-то стремительные подорожания. Экономической основы для роста цен на нефть нет. И даже попытка квотирования добычи в рамках ОПЕК при условии, что эта договоренность будет выполняться (в чем есть большие сомнения), даст лишь краткосрочный эффект", — говорит эксперт по энергетическим вопросам.

"Мировая экономика чувствует себя далеко не лучшим образом. Некоторый ситуативный рост цен на нефть, имеющий место, бесспорно, способствует России, но не решает ее проблемы. Кардинально на поведение России в виде "смирительной рубашки" могла бы повлиять цена на нефть, если бы она колебалась в коридоре 20-30 долларов за баррель", — выразил пожелание президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ".

Коснувшись темы газовой тяжбы Украины с Россией в Стокгольмском арбитраже, Михаил Гончар заметил: "Шансы, что Нафтогаз Украины" не проиграет в судебных процессах с "Газпромом", довольно серьезные. Вряд ли стоит ожидать тотального выигрыша, но апокалиптические сценарии тотального проигрыша, я думаю, не имеют оснований".

"Вероятность того, что цена на газ (для украинцев — Ред.) может быть снижена, есть, но власть захочет выглядеть добренькой перед электоратом, особенно если вдруг на горизонте материализуются досрочные выборы. Но вряд ли это снижение будет существенным, вряд ли больше 5%", — добавил эксперт.

Напомним, ранее эксперт объяснил, почему Россия не сможет похоронить украинский газовый транзит.

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