"Новая почта" перестала доставлять товары с наложенным платежом - СМИ

От отмены услуги больше всего пострадают те компании, которые продают через интернет крупногабаритные товары, говорят эксперты.

НП рассматривает отказ от адресной доставки с наложенным платежом. Фото: Facebook/Владимир Поперешнюк

"Новая почта" перестала предоставлять адресную доставку с оплатой при получении товара. Кроме того, логистический оператор начал уведомлять партнеров, что рассматривает возможность о полном отказе от этой услуги.

Такую информацию со ссылкой на участников розничного рынка сообщает Retailers. В самой "Новой почте" не подтвердили, но и не опровергли эту информацию, отметив, что в ближайшее время пользователи, смогут осуществить платеж онлайн – "Новая почта" запустит все услуги, в том числе финансовые, в мобильном приложении, личном кабинете и на сайте. В компании не указали сроков запуска. Однако участники рынка рассказывают, что "Новая почта" даже не начала тестирование такой услуги.

Перебои с предоставлением указанной услуги начались после проверок генпрокуратурой офисов и некоторых отделений "Новой почты", которые прошли 16 марта. Тогда в ГПУ заявляли, что обыски проходили в рамках открыто уголовного дела по факту неуплаты налогов в особо крупных размерах, в ходе денежных переводов. Тем не менее, в среду 28 марта пресс-служба "Новой почты" на запрос Retailers ответила, что перебои никак не связаны с проверками ГПУ.

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Однако восстановленная услуга была доступна клиентам не долго. По словам Chief Customer Officer онлайн-магазина modnakasta Наталии Назарчук, с позднего вечера среды "Новая почта" снова ее не предоставляет. Эту информацию подтвердил основатель интернет-магазинов по продаже мебели mebelOk, ювелирных изделий и драгоценностей zlato.ua Святослав Амелин. А сегодня в информационной линии Rozetka оператор сообщил журналисту Retailers, который представился клиентом, что курьерская доставка возможна только Meest Express, а "Новая почта" доставляет только до отделения.

"Официально в компании нам ничего не поясняют, когда это закончится и будет ли эта услуга. Но неофициально сотрудники оператора говорят, что "Новая почта" планирует отказаться от этой услуги совсем", - говорит собеседник издания, попросивший об анонимности. В пресс-службе онлайн продавца одежды Lamoda рассказали Retailers, что сегодня "Новая почта" сообщила компании о том, что оператор рассматривает отказ от адресной доставки с наложенным платежом.

Ожидается, что от отмены услуги больше всего пострадают те компании, которые продают через интернет крупногабаритные товары.