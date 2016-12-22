Передел собственности. Экс-правление "ПриватБанка" рассказало о национализации

Глава Нацбанка Валерия Гонтарева вела целенаправленную политику по уничтожению "ПриватБанка".

Экс-правление «ПриватБанка» рассказало о национализации УНИАН

"ПриватБанк" был национализирован в рамках очередного передела собственности в Украине.

Об этом идет речь в материале за подписью "Экс-правление "ПриватБанка", опубликованном на "Украинской правде".

В статье говорится, что глава Нацбанка Валерия Гонтарева вела целенаправленную политику по уничтожению "ПриватБанка".

"Зачем НБУ это делал? Мы не знаем. Первая версия заключается в том, что банк отобрали в рамках очередного передела собственности", — допускает экс-правление. Вторая версия, по его мнению, заключается в том, что команда Гонтаревой искренне считала: главная миссия Нацбанка — не в развитии экономики, а в "чистке" рынка.

"Последняя атака была спровоцирована, когда она собрала на закрытое совещание ведущих банкиров и экспертов и рассказала, что "ПриватБанк" могут национализировать, пустив, таким образом, очередную волну слухов, которую с удовольствием подхватили СМИ во главе с "Интером", —говорится в материале.

По оценке экс-правления, от такой политики НБУ, в первую очередь, выиграли банки с российским капиталом.

"Примечательно, что с момента начала войны против России доля капитала российских банков (включая "люксембургскую" Альфу) увеличилась почти в два раза", — говорится в статье.

Напомним, 18 декабря Кабинет министров провел заседание, на котором поддержал предложение Национального банка и Совета финансовой стабильности о переходе ПАО "Приватбанк" в стопроцентную государственную собственность.